Diamanten huwelijk voor Nico en Maria Bitter-Meuffels op de 11e van de 11e

EYGELSHOVEN – Het echtpaar Nico (82) en Maria (83) Bitter-Meuffels uit Eygelshoven vierde op 11 november hun diamanten huwelijksjubileum. Ze zijn zestig jaar getrouwd. Burgemeester Petra Dassen-Housen bracht het diamanten paar een feestelijk huisbezoek om namens de gemeente Kerkrade de felicitaties over te brengen.

De vonk sloeg over tijdens de carnaval

Nico was 17 jaar en Maria 18 jaar toen ze elkaar in 1961 leerden kennen. Beiden waren geboren en getogen in Chevremont. Nico was destijds lid van de garde van D’r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. De garde verzorgde een show in de zaal van Miets Boss in Haanrade. Op een later moment zag Nico daar Maria, die met haar familie aanwezig was. Zoals hij met glunderende pretogen vertelt, viel ze hem meteen op. Hij vroeg haar ten dans en vanaf dat moment kregen ze verkering.

Als rasechte carnavalsvierder trouwde Nico op 11 november met zijn Maria. “Heel toepasselijk, maar het kwam gewoon zo uit”, lacht hij. Op 22 april 1967 volgde het kerkelijk huwelijk, nadat Nico zijn militaire dienstplicht had vervuld.

Het gezin werd uitgebreid met de geboorte van dochter Claudia (1971) en zoon Remco (1973). Inmiddels zijn er drie kleinkinderen.

Carrière en vrijwilligerswerk

Nico was van beroep onderwijzer. Hij begon met twee jaar invalwerk op de Zonschool in Chevremont en kreeg daarna een aanstelling als docent wiskunde aan de LTS in Landgraaf. Later werd hij directeur van basisschool Maria Regina, tegenwoordig De Griffel. Op 62-jarige leeftijd ging hij met vervroegd pensioen. Stilzitten deed hij echter niet. Hij bleef studies volgen en zette zich als vrijwilliger bij GaiaZOO in om vluchtelingen rond te leiden.

Maria werkte tot aan haar huwelijk als typiste bij de gemeente Kerkrade. Enkele jaren later kon ze opnieuw bij de gemeente aan de slag, ditmaal op de afdeling Personeelszaken. “Johan Handels was toen mijn baas”, herinnert Maria zich nog goed.

Reislustig en groene vingers

Samen hebben Nico en Maria heel wat van de wereld gezien. Ze maakten prachtige reizen met de camper, maar trokken er ook regelmatig met het vliegtuig op uit. Ze waren zo vaak onderweg dat je beter kunt vragen waar ze niet zijn geweest. Hun vaste ritme met de camper was twee maanden op reis, gevolgd door twee maanden thuis. Ook wandelen en dansen deden ze graag. Vroeger gingen ze bovendien regelmatig naar de bioscoop.

In 1972 verhuisde het echtpaar naar Eygelshoven, waar ze nog altijd met veel plezier wonen. In hun mooi verzorgde achtertuin komen ze helemaal tot rust. “Het is mijn passie om de tuin te onderhouden”, vertelt Maria. “Nico bemoeit zich alleen met het zware werk.”

Het geheim van een lang huwelijk

Wat is het geheim achter zo’n lang en gelukkig huwelijk? In goed Kerkraads hebben Nico en Maria daar een eenvoudig antwoord op: “Waas goed vur e-nanger” (Wees goed voor elkaar). Daarnaast houden ze zich aan het bekende gezegde: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

“Natuurlijk waren er ups en downs, maar we hebben samen een liefdevol leven opgebouwd. Inmiddels zijn we 65 jaar samen, inclusief de vijf jaar verkering voordat we trouwden.”

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