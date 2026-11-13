Meer treinen naar Duitsland: ook spoorverbinding via Venlo in beeld

Nederland en Duitsland willen meer internationale treinen en kortere reistijden. Ook het traject Venlo–Kaldenkirchen – Viersen krijgt aandacht binnen de intensievere spoorsamenwerking.
Staatssecretaris Annet Bertram en de Duitse verkeersminister Steffen Bilger ondertekenden op 10 november in Berlijn een gezamenlijke verklaring.
Aandacht voor Limburg
De landen willen de planning van grensoverschrijdende spoorprojecten beter afstemmen. Naast de Duitse aansluiting op de Betuweroute wordt onder meer gekeken naar Venlo–Kaldenkirchen–Viersen.
Voor verbindingen via Heerlen en Aken worden in het nieuwsbericht geen afzonderlijke nieuwe maatregelen aangekondigd.
Vaker en sneller over de grens
Voor reizigers ligt de nadruk op de verbindingen van Amsterdam naar Hamburg, Berlijn en Frankfurt. Nieuwe vervoerders moeten gemakkelijker toegang krijgen tot de internationale spoormarkt.
Ook willen beide landen samenwerken aan treinbeveiliging en ruimte voor langere goederentreinen. Werkgroepen gaan de afspraken verder uitwerken. Concrete nieuwe dienstregelingen worden nog niet genoemd.
Bron: Rijksoverheid: Nederland en Duitsland intensiveren samenwerking op spoorgebied.
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