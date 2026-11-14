De decemberdrukte voor zijn? Bekijk de kerstaanbiedingen van Action online

Sinterklaascadeaus zoeken, kerstversiering uit de kast halen en ondertussen bedenken wat er dit jaar onder de boom komt. Voor je het weet, staat december weer voor de deur. Wie online wil bestellen, doet er goed aan om daar op tijd naar te kijken. Ook bij Action zijn de kerstaanbiedingen en Black Friday-Superdeals inmiddels online te vinden.

Even rustig vanaf de bank rondkijken kan prettig zijn. Zeker als je weinig tijd hebt om naar de winkel te gaan of geen zin hebt om met grote spullen te sjouwen. We weten ook allemaal hoe het gaat in december. Ook heeft de post veel vertragingen door overbelasting. Het is elk jaar weer raak. Het advies is daarom zeker om op tijd te bestellen en gebruik te maken van de Black Friday deals.

Action heeft een breed assortiment, met onder meer artikelen voor in huis en multimedia, die je heel handig thuis kunt laten bezorgen.

Kerstverlichting en cadeaus voor onder de boom

In de webshop staan onder meer kerstlichtbomen voor buiten, lichtsnoeren en verlichte kerstfiguren. Maar ook huishoudelijke apparaten, speelgoed en artikelen voor in huis maken deel uit van de tijdelijke aanbiedingen.

Wie alvast ideeën wil opdoen, kan hier nu hier kijken bij Kerst bij Action.

Vaak ontstaat er verwarring en is er iets wat je online hebt gezien, niet te koop in de winkel. Daarom is het goed om te weten: de webshop heeft een ander assortiment dan de winkels. Wat je in een filiaal hebt gezien, is dus niet automatisch online te bestellen.

Wacht liever niet tot het laatste moment

Een cadeau dat nog onderweg is terwijl de feestavond al begint: daar zit niemand op te wachten maar komt helaas vaak voor. Rond Black Friday, Sinterklaas en Kerst komen veel bestellingen samen. Een beetje vooruit denken in de planning is daarom handig en geruststellender.

Action waarschuwt op de klantenservicepagina dat bezorging door drukte bij vervoerders langer kan duren dan verwacht. Heb je iets nodig voor een bepaalde datum, bestel dan ruim vooraf en houd de verzendinformatie in de gaten.

Ook blijft een artikel niet voor je gereserveerd doordat je het in je winkelwagen legt. De voorraad kan tijdens het bestel proces dus opraken. Wees dus snel.

Kijk ook even naar de bezorgkosten

Voor de meeste online bestellingen rekent Action €5,99 bezorgkosten. Grotere of zwaardere artikelen kunnen duurder uitvallen om te laten bezorgen. Let hier even op en kijk daarom goed naar het totaalbedrag voordat je afrekent.

Bekijk de online Black Friday-Superdeals van Action voor het actuele aanbod. Prijzen en voorraad kunnen veranderen.

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Bij aankopen via de Action-partnerlink kan Parkstad Actueel een vergoeding ontvangen.

Fotocredit: Lidia Carreno Photography

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