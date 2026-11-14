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Kirchröatsjer Vasteloavens Verain Alaaf 1936 heeft winnaar 2027

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De winnaar van de Sjlajerparade Los mar Joa De Joel Joekskapel

Van de 16 deelnemers winnen is toch bijzonder. Het onderkomen van Theater Excelsior was het decor van de Sjajerparade.

© Peter Trompetter Fotografie

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Logo van Peter Trompetter, fotograaf en beeldpartner van Parkstad Actueel.

Redactie van PA | Peter Trompetter

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