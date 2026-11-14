Van cybersecurity tot AI in de zorg: dit staat op de Brightlands-agenda

De Brightlands-evenementen in november en december 2026 staan gebundeld in de agenda van Maastricht Health Campus. Het overzicht bevat bijeenkomsten over onder meer cybersecurity, kunstmatige intelligentie, medische technologie en financiering voor ondernemers.

De campus organiseert en faciliteert bijeenkomsten waar bedrijven, onderzoekers en studenten kennis kunnen delen en elkaar ontmoeten. De agenda bevat zowel evenementen als een webinar en verwijzingen naar bijeenkomsten van andere organisaties.

Brightlands-evenementen in november

Op 19 november staat ‘Brightlands Maastricht Health Campus x MKB: Staatssteun Deep Dive’ gepland. Een dag later volgt het online ‘Industry Webinar – Chip off the old block’.

Verder vermeldt de agenda Subsidiedesk Limburg op 24 november, een bijeenkomst over orale toediening van macromoleculen op 25 november en de training ‘Cybersecurity Reality Check’ op 26 november. Ook de medische vakbeurs MEDICA, van 16 tot en met 19 november, is opgenomen in het overzicht.

AI en medische innovatie in december

Op 3 december staan twee bijeenkomsten over kunstmatige intelligentie in de farmaceutische sector vermeld: ‘AI in the Pharma Ecosystem’ en ‘Signal over noise: what will make AI stick in pharma R&D’.

Daarna volgen de Regenerative Medicine Meuse-Rhine Conference op 4 december en Smart Health Day op 7 december. De opening van de Biomedical Makerspace staat gepland voor 9 december. Op 10 december vermeldt de agenda het GROW X Brightlands Impact Award Pitch Event en de Community Winter Drinks.

Locaties, tijden, deelnamevoorwaarden en aanmeldmogelijkheden moeten per evenement worden bekeken. Het volledige overzicht staat op de evenementenpagina van Brightlands Maastricht Health Campus.

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Bron: Brightlands Maastricht Health Campus.

Auteur: Redactie van Parkstad Actueel

Foto: Syda Productions / Adobe Stock — illustratief beeld.

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