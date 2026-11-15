AUTI-TREFF houdt inloopavond op 19 november en kondigt decemberbijeenkomst aan

AUTI-TREFF organiseert op donderdag 19 november 2026 een inloopavond voor mensen met autisme, hun ouders en naasten en iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij autisme. Ook voor donderdag 17 december is een bijeenkomst aangekondigd.

Ontmoeting en wederzijdse ondersteuning

AUTI-TREFF wordt georganiseerd door ouders. Samen met de aanwezigen bepalen zij welke onderwerpen tijdens de inloopavonden worden besproken. De bijeenkomsten staan in het teken van het delen van informatie, ontmoeting en wederzijdse ondersteuning.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder meer gemeentelijk beleid rond de Wmo, Jeugdwet en het persoonsgebonden budget (pgb), beschermd wonen, onderwijs, werk, uitkeringen zoals de Wajong en toegang tot hulpverlening.

Inloopavond donderdag 19 november

De inloop begint om 19.00 uur, de bijeenkomst om 19.30 uur en de avond eindigt rond 21.30 uur. Bezoekers kunnen op elk gewenst tijdstip binnenlopen of vertrekken. AUTI-TREFF komt volgens de organisatie iedere derde donderdag van de maand bijeen.

Voor donderdag 17 december 2026 is eveneens een inloopavond aangekondigd.

Contact en samenwerking

Organisaties kunnen de uitnodigingen delen met medewerkers, cliënten, patiënten en ouders. AUTI-TREFF is ook beschikbaar voor een informatietafel of stand bij activiteiten van andere organisaties. Contact opnemen kan via autitreff@gmail.com.

Lees ook: Eerder bericht over de AUTI-TREFF-ontmoetingsavonden in Kerkrade.

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