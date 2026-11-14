Roda JC boekt belangrijke subtopzege op FC Volendam

KERKRADE – Roda JC heeft zaterdagavond in het eigen Parkstad Limburg Stadion een belangrijke overwinning geboekt op FC Volendam. De Kerkraadse ploeg won met 3-1 en dankte die zege vooral aan Anthony van den Hurk, die tweemaal scoorde. Invaller Fynn Schenten bepaalde in de blessuretijd de eindstand.

Roda begint sterk

Roda JC begon voortvarend aan de wedstrijd. Nadat doelman Justin Treichel al vroeg redding had moeten brengen op een inzet van Henk Veerman, nam de thuisploeg het initiatief over. Vooral in de eerste helft speelde Roda met veel beweging, een hoog tempo en goede positiewisselingen. In de twaalfde minuut leverde dat de openingstreffer op. Rechtsback Marco Tol trok mee naar voren en bracht de bal bij de eerste paal, waar Anthony van den Hurk klaarstond om de 1-0 binnen te tikken.

Roda had in die fase de wedstrijd goed onder controle en kreeg mogelijkheden om de voorsprong verder uit te bouwen. Ook werden enkele keren tevergeefs strafschoppen geclaimd bij scheidsrechter Richard Martens. Toch viel de gelijkmaker aan de andere kant. In de 32e minuut haalde Nick Doodeman vanaf de rand van het strafschopgebied uit. Zijn fraaie schot verdween buiten bereik van Treichel in de bovenhoek: 1-1.

Wissels brengen nieuw elan

Na de pauze kwam FC Volendam beter in de wedstrijd. De bezoekers kregen meer grip op het spel en Precious Ugwu was dicht bij een treffer toen zijn inzet op de bovenkant van de kruising belandde.

Trainer Rob Penders greep in de 67e minuut in met drie wissels. Dat bleek een goede zet. De invallers brachten nieuw elan in de Kerkraadse ploeg. Vier minuten later was het opnieuw raak. Cain Seedorf bereikte de achterlijn en bracht de bal voor het doel. Anthony van den Hurk dook er vallend naar toe en kopte de 2-1 binnen.

Roda kreeg daarna nog kansen om de wedstrijd eerder te beslissen. Invaller Luuk Verheij zag zijn inzet tegen de paal belanden. De spanning bleef daardoor tot in de slotfase aanwezig.

Schenten beslist het duel

In de blessuretijd zette FC Volendam alles op alles om nog een gelijkmaker af te dwingen. Ook doelman Roy Steur trok bij een hoekschop mee naar voren. Dat pakte verkeerd uit voor de bezoekers. Roda JC onderschepte de bal en brak razendsnel uit. Invaller Fynn Schenten kon in de 90+3e minuut alleen op het lege doel afgaan en schoof de 3-1 binnen. Daarmee was de Kerkraadse overwinning definitief veiliggesteld.

Kritiek van Veerman

Volendam-aanvoerder Henk Veerman was na afloop tegenover ESPN kritisch op zijn eigen ploeg. Hij vond dat Roda JC als team beter samenspeelde en dat zijn ploeggenoten in kansrijke posities te vaak voor eigen succes gingen.

Opstellingen

Roda JC: Treichel; Tol, Van den Buijs, Beerten; Peixoto (67. Van den Berg), Deom (67. Verheij), Nisbet, Jansen; Paulissen (77. Marsman), Van den Hurk (90+2. Schenten), Sleegers (67. Seedorf).

Treichel; Tol, Van den Buijs, Beerten; Peixoto (67. Van den Berg), Deom (67. Verheij), Nisbet, Jansen; Paulissen (77. Marsman), Van den Hurk (90+2. Schenten), Sleegers (67. Seedorf). FC Volendam: Steur; Bukala, Amevor (86. Blondeau

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