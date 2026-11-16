Redactie van P.A. Callie Steijaert

Onlangs leek het erop dat in de Heerlense wijk Heksenberg, maar wel in figuurlijke zin een “bom” was gevallen. Want de wijk kreeg te horen dat genoemde “bom” de mededeling omvatte dat na bijna 17 jaar (om precies te zijn 16 jaar en 10 maanden) ondernemer Marco Custers definitief gaat stoppen met zijn zaak Tabak en Gemak Heksenberg. Voor zowel Winkelcentrum Heksenberg, zoals bekend gelegen aan de Mgr. Hanssenstraat, evenals de wijk Heksenberg ongetwijfeld met recht een grote aderlating. Zoals Marco zelf aangeeft was de mededeling om stoppen niet van de ene op de andere dag genomen. Integendeel zelfs, want het was een besluit die doordacht, maar wel met veel pijn in het hart, noodgedwongen werd genomen. Debet hieraan betroffen de veranderde tijden en steeds verdergaande regelgeving. Over enkele dagen, om precies te zijn komende zaterdag 21 november, is de laatste verkoopdag. Tot 1 december, als het sluitingsdoek definitief valt en de sleutels worden ingeleverd, zullen zij de resterende periode gebruiken om alles, zeker in de zin zoals Marco altijd geweest is, zorgvuldig en keurig afronden. Vervolgens staat Marco, weliswaar in een andere branche, een nieuwe uitdaging te wachten

Hoe het begon in Heksenberg?

Natuurlijk wil de redactie van ParkstadActueel terugblikken en omschrijven hoe Marco, weliswaar wonende in Hoensbroek, terecht kwam in Heksenberg. Welnu, Marco was voorheen accountmedewerker van voormalige Weekblad Parkstad. Bij dit weekblad was destijds als redacteur en nu de schrijver van dit artikel, ook hieraan verbonden. Niet zo verwonderlijk dat er gesproken werd en mening gevraagd over de bedoeling van Marco om evt. als nieuwe ondernemer in het Winkelcentrum Heksenberg te vestigen. Tot september 2008 was immers in pand nummer 9 Wim’s Winkel gevestigd die vervolgens naar Heerlerheide was verkast.

Op dinsdag 5 januari 2010 opende Marco Custers, bijgestaan door echtgenote Arlana (hun kinderen Marc en Anouk waren toen pas 14 en 11 jaar) de deuren van zijn eigen zaak met destijds de nieuwe benaming Tabakspeciaalzaak Heksenberg. De behoefte van een dergelijke zaak bleek dan ook, zowel voor jonge en oudere inwoners, een schot in de roos zoals het zo mooi omschreven kan worden.. Tot zover in het kort hoe het begon.

Overigens veranderde de eerder genomen zakelijke benaming Tabakspeciaalzaak Heksenberg in de benaming Tabak en Gemak Heksenberg Vanaf de opening op 5 januari 2010 tot helaas nu dus enkele dagen voor de definitieve sluiting is de zaak al die jaren een vertrouwde plek geweest voor velen van, zowel de wijk Heksenberg, als de omgeving. Sterker nog want, zoals Marco laat weten, is de winkel eigenlijk meer geweest dan alleen een winkel. Het was de afgelopen jaren een ontmoetingsplaats, c.q. een sociale impact, waarvoor team Tabak en Gemak Heksenberg steeds klaarstonden , maar wel met veel plezier, toewijding en passie.

Wat in dit afscheidsartikel zeker niet onvermeld mag blijven is het gegeven dat Marco, behalve zijn zakelijke besognes, ook nauw betrokken is geweest (en nog) binnen de diverse stromingen in de wijk Heksenberg. Het betreft dan ook het verenigingsleven zoals o.a. carnaval. Al jaren fungeert hij als jurylid van het Dorpse programma “Van en Vuur d’r Sjpasseberg” Ook is hij nauw betrokken bij buurtsteun Heksenberg. Voor al zijn verdiensten ontving Marco in 2019 de jaarlijkse Orde van Verdiensten. Ook is Marco Custers benoemd tot bijzondere Heerlenaar en werd daarvoor door burgemeester Roel Wever gehuldigd. Kortom, in al die jaren als ondernemer is Marco inderdaad bijzonder geweest.

Als slot geeft Marco, mede ook namens zijn gezin aan, een oprechte dankbaarheid en groet voor de jaren dat hij in Heksenberg zijn zakelijke impact heeft mogen vervullen. Daartegenover staat dan ook een welgemeend dankjewel van een ieder uit Heksenberg en omgeving die, op welke wijze dan ook, contact hebben gehad met Marco en wensen hem veel succes in zijn nieuwe zakelijke uitdaging.

Archieffoto’s: fam.Custers

Redactie ParkstadActueel hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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