Het Geef & Neem huis biedt buurtbewoners een laagdrempelige plek waar spullen die niet meer nodig zijn een tweede leven krijgen. Iedereen kan bruikbare spullen brengen en gratis iets meenemen. Van boeken, speelgoed en servies tot lampen, schilderijen, decoratie en kleine meubels.

Het draait niet alleen om spullen. De gezellige huiskamers nodigen uit om binnen te lopen, een praatje te maken en samen een kop koffie of thee te drinken. Juist in een tijd waarin veel mensen het financieel moeilijk hebben en onze maatschappij steeds meer gericht is op weggooien, bewijst dit initiatief hoe waardevol delen en hergebruiken kan zijn.

Repair-shop Buurman & Buurman: weggooien? Mooi niet!

Ook de Repair-shop Buurman & Buurman heeft in twee jaar tijd een bijzondere plek verworven in de wijk. Het idee ontstond bij Jo Moonen en zijn buurman Henk Struver, beiden met een technische achtergrond en een groot hart voor hun medemens.

Met gereedschap, technische kennis en een flinke dosis enthousiasme helpen de vrijwilligers bij het repareren van fietsen, kleine huishoudelijke apparaten, gereedschappen, speelgoed en allerlei andere gebruiksvoorwerpen. De reparaties zijn gratis. Eventuele benodigde onderdelen zijn voor rekening van de eigenaar.

Maar de Repair-shop doet meer dan alleen spullen repareren. Het gaat ook om kennis delen, mensen helpen en vooral het stimuleren van zelfredzaamheid. Want waarom iets weggooien als het misschien nog prima te maken is?

Samen repareren, samen leren en samen hergebruiken!

Veertien vrijwilligers, één gezamenlijk doel

Inmiddels zetten maar liefst 14 enthousiaste vrijwilligers zich in om deze initiatieven mogelijk te maken. Dankzij hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme kunnen iedere week buurtbewoners terecht voor hulp, advies, een bruikbaar artikel of gewoon een gezellig gesprek.

Met een klein werkbudget voor koffie, thee en benodigde materialen, beschikbaar gesteld door Gemeente Kerkrade en HEEMwonen, kunnen deze mooie initiatieven blijven bestaan. Zonder de inzet van alle vrijwilligers en de steun van onze samenwerkingspartners zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Twee jaar samen sterk!

Na twee jaar mogen we met trots zeggen dat het Geef & Neem huis en de Repair-shop Buurman & Buurman veel meer zijn dan alleen een plek om spullen te brengen, mee te nemen of te laten repareren.

Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, waar hulp vanzelfsprekend is, waar ervaringen worden gedeeld en waar saamhorigheid nog echt betekenis heeft. Een plek vóór en dóór de buurt.

Aan alle bezoekers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en iedereen die ons de afgelopen twee jaar heeft gesteund: ontzettend bedankt! Bedankt voor jullie vertrouwen, enthousiasme, mooie gesprekken, spontane bezoekjes en betrokkenheid. Op naar nog veel meer mooie jaren!

Geef & Neem huis & Repair-shop Buurman & Buurman

Doctor Ackensplein 38 – Bleijerheide/Nulland

Samen maken we de buurt een stukje mooier!

Geef wat je kunt missen, neem wat je kunt gebruiken en repareer wat nog een tweede leven verdient.

A je to! Dat hebben we gefikst!

© Peter Trompetter Fotografie

Lees ook: Vrijwilligers van het Geef en Neem huis en de Repair-shop in het zonnetje gezet.

Meer informatie: Geef & Neem huis en Repair-shop – Bleijerheide-Nulland en HEEMwonen over de buurtinitiatieven.

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