Rabobank nieuwe naamsponsor: Rabo NXT Classic op 12 juni 2027

ROERMOND/EIJSDEN – Rabobank is de nieuwe naamsponsor van de Limburgse wielerklassieker NXT Classic. Dat is maandag 16 november bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. De wedstrijd gaat voortaan verder als Rabo NXT Classic. De internationale wedstrijden voor mannen en vrouwen vinden plaats op zaterdag 12 juni 2027.

Het evenement stond vroeger bekend als de Hel van het Mergelland en droeg later onder meer de namen Volta NXT Classic en NXT Classic. Met de nieuwe naamsponsor willen de organisatie en Rabobank niet alleen het wielrennen op hoog niveau versterken, maar ook jeugd, recreanten en talentontwikkeling bij het evenement betrekken.

Wielerwedstrijden op 12 juni 2027

De mannenwedstrijd heeft de UCI-classificatie 1.1 en de vrouwenwedstrijd de classificatie 1.2. De start en finish zijn opnieuw in de Diepstraat in Eijsden. De parcoursen voor 2027 zijn nog niet bekendgemaakt.

Toertocht blijft op 4 april

De toertocht vindt plaats op zondag 4 april 2027, ruim twee maanden vóór de internationale wedstrijden. De organisatie verwacht routes met bekende beklimmingen in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek. De definitieve routes volgen na het vergunningenproces.

De inschrijving voor de toertocht en voor bedrijventeams is volgens de organisatie inmiddels geopend via www.rabonxtclassic.nl.

‘Van kind tot kampioen’

Onder de noemer ‘Van kind tot kampioen’ willen Rabobank en de organisatie een verbinding leggen tussen kennismaken met fietsen, recreatief bewegen, talentontwikkeling en topsport. De samenwerking is meerjarig. Welke activiteiten voor kinderen, jongeren en recreatieve fietsers precies worden opgezet, wordt later bekendgemaakt.

Ook verduurzaming maakt deel uit van de plannen. Er wordt onder meer gekeken naar mogelijkheden rond mobiliteit, energie, afval en regionale inkoop. Concrete maatregelen en meetbare doelstellingen zijn volgens de organisatie nog niet vastgesteld. Over de financiële afspraken van het sponsorschap worden geen bedragen gedeeld.

Organisatie

De Rabo NXT Classic wordt georganiseerd door Stichting Organisatiecomité Hel van het Mergelland in samenwerking met The PEPr Company. Meer informatie en inschrijven kan via de website van de Rabo NXT Classic.

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Bron: persbijlage Rabo NXT Classic, 16 november 2026.

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