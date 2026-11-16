Een kerstkaart met betekenis: steun mensenrechten met Amnesty

Een kerstgroet versturen en tegelijk mensenrechten steunen: dat kan met de kerstkaarten van Amnesty International. De organisatie biedt in haar webshop verschillende ontwerpen aan, van wintertaferelen tot vredesduiven.
Amnesty-kerstkaarten met een boodschap
Wie dit jaar papieren kerstwensen wil versturen, kan kiezen uit de kerstkaartencollectie van Amnesty International. Met de aankoop steun je volgens Amnesty haar wereldwijde mensenrechtenwerk.
In het assortiment staan onder meer kaarten met illustraties van Dick Bruna en Charlotte Dematons. Er zijn verschillende formaten en sets verkrijgbaar. Een deel van de collectie is gemaakt van FSC-gecertificeerd of gerecycled papier; de uitvoering verschilt per product.
Vredesduif van Dick Bruna
Een voorbeeld is de set kerstkaarten met de vredesduif van Dick Bruna. Deze bestaat uit tien dubbele kaarten met witte enveloppen. De kaarten zijn 14,5 bij 14,5 centimeter, hebben een blanco binnenkant en zijn FSC-gecertificeerd.
Bekijk de collectie
Het volledige aanbod vind je in de Amnesty-webshop. Controleer daar de actuele prijzen, beschikbaarheid en verzendvoorwaarden voordat je bestelt.
Lees ook: Amnesty International Write for Rights: schrijf een brief, verander een leven.
Bron: Amnesty International en de officiële Amnesty-webshop.
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