Horecabranche start campagne tegen ongewenst gedrag op de werkvloer

KHN, De Horecabond en CNV starten op maandag 16 november de landelijke campagne ‘Écht gezellig’. Met deze campagne willen de organisaties ongewenst gedrag in de horeca tegengaan en werkgevers en medewerkers helpen een sociaal veilige werkplek te creëren.

Pesten, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag horen niet thuis op de werkvloer. Toch had volgens onderzoek van CBS en TNO in 2023 20 procent van de horecamedewerkers in de voorafgaande twaalf maanden te maken met ongewenst gedrag. Bij vrouwelijke werknemers in de horeca ging het om ongeveer 24 procent en bij mannen om ongeveer 16 procent.

Gedragscode en trainingen voor horecazaken

Met de campagne ‘Écht gezellig’ bieden Koninklijke Horeca Nederland (KHN), De Horecabond en CNV een algemene gedragscode aan. Horecaondernemers kunnen die gebruiken om afspraken te maken over gewenst en ongewenst gedrag en om hun eigen huisregels aan te passen.

Daarnaast krijgen horecazaken volgens de initiatiefnemers gratis en vrijblijvend toegang tot externe vertrouwenspersonen en trainingen over sociale veiligheid. Ook zijn er trainingen om interne vertrouwenspersonen op te leiden.

De campagne richt zich op alle soorten horecagelegenheden: van koffiebar en café tot nachtclub en sterrenrestaurant. Niet alleen de veiligheid van medewerkers, maar ook die van gasten staat centraal.

Grenzen bespreekbaar maken

Volgens de initiatiefnemers is duidelijkheid over gedrag en aanspreekpunten belangrijk, zeker voor jonge horecamedewerkers. Ongewenst gedrag kan afkomstig zijn van collega’s, gasten of leidinggevenden.

De campagne is onderdeel van een bredere sectorale aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de horeca, op initiatief van regeringscommissaris Mariëtte Hamer en de Stichting van de Arbeid. Het Horeca Ontwikkel Platform ondersteunt de aanpak mede financieel.

Meer informatie

Horecaondernemers en medewerkers kunnen informatie en hulpmiddelen vinden op echt-gezellig.nl.

Bronnen: persbericht KHN, De Horecabond en CNV (16 november 2026); CBS/TNO, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023.

Lees ook: Maastricht introduceert meldpunt seksuele straatintimidatie.

About The Author