Door Peter Trompetter

Jo (92) en Jose (86) Eyck-Hensgens vierden hun 65-jarig huwelijk. Op 16 november bracht burgemeester Petra Dassen-Housen het briljanten echtpaar in Kerkrade een bezoek om hen met deze bijzondere mijlpaal te feliciteren.

Jo en Jose kenden elkaar al een tijdje voordat de vonk daadwerkelijk oversloeg. Ze reisden allebei met de LTM-bus vanuit hun woonplaats Kerkrade naar hun werk in Heerlen. Toeval of niet, onderweg zaten ze regelmatig naast elkaar. Beiden werkten op het hoofdkantoor van de Staatsmijnen (DSM) aan de Saroleastraat. Jo als tekenaar-constructeur en Jose als juridisch secretaresse.

Tijdens een van die busritten vroeg Jo of Jose met hem uit wilde gaan om te dansen. Dat gebeurde in café Horse Schoe aan de Niersprinkstraat, waar tegenwoordig een appartementencomplex staat. De echte vonk sloeg echter pas over in 1958, tijdens een uitstapje van DSM naar de Wereldtentoonstelling in Brussel.

Toen het lied op de danszaal van Horse Schoe ‘Love Forever True’ van Bing Crosby en Grace Kelly door de luidsprekers klonk, beloofden ze elkaar eeuwige trouw.

Jo was inmiddels 27 jaar en vond het tijd om trouwplannen te maken. Hij vroeg Jose ten huwelijk. Een beetje overvallen door het aanzoek, antwoordde ze toch met een volmondig: ‘Ja, ik wil.’ Op 16 november 1961 traden ze voor de wet in het huwelijk. Het kerkelijk huwelijk volgde op 7 mei 1962. In 1963 en 1967 werden hun dochters Anja en Sabine geboren. Inmiddels zijn ze de trotse grootouders van twee kleinzonen en overgrootouders van vier achterkleinkinderen.

Na hun huwelijk stopte Jose met werken om zich volledig op het gezin te richten. Jo kreeg in 1966 in opdracht van de Oranje-Nassau Mijnen de taak om mee te werken aan de heropbouw van Heerlen, met als doel grote bedrijven naar de stad te halen en daarmee nieuwe werkgelegenheid te creëren.

In Kerkrade was destijds sprake van woningnood en een eigen huis kopen was bepaald niet vanzelfsprekend. In Schaesberg hadden ze meer geluk. Aan de rand van een bos konden ze een perceel grond kopen waarop ze hun eigen huis bouwden. Na daar 39 jaar te hebben gewoond, begon het echtpaar toch weer te verlangen naar hun geboortestad Kerkrade. In 1999 kochten ze een mooi appartement in het centrum.

Samen hebben Jo en Jose volop van het leven genoten. Maar liefst achttien jaar brachten ze de wintermaanden door in Portugal. Eenmaal terug in Kerkrade waren er weer volop bezigheden, zoals samen bridgen en lange wandelingen maken met de Nordic Walking-stokken. De grote sportieve passie van Jo was echter het lopen van marathons. In totaal heeft hij maar liefst 54 marathons gelopen.

Ook accordeonspelen is al vanaf zijn prille jeugd een grote liefhebberij van Jo. Tijdens familiefeestjes wordt hij dan ook steevast gevraagd voor de muzikale omlijsting. Volgens Jo en Jose is er in Kerkrade genoeg te beleven om samen te genieten van ‘ozze sjunne ouwe daach’, zoals Jose het mooi verwoordt.

Onlangs trok het briljanten echtpaar samen met veertien familieleden drie dagen naar de Beekse Bergen om daar hun huwelijksjubileum te vieren. Een uitstapje dat voor iedereen onvergetelijk is geworden.

Het geheim van 65 jaar samen

Op de vraag wat hun geheim is om zo lang samen gelukkig te blijven, hoeven Jo en Jose niet lang na te denken. ‘We maken er geen geheim van dat we het ook niet altijd met elkaar eens zijn. We spreken dat op een nette manier naar elkaar uit. Het is een kwestie van geven en nemen.’

© Peter Trompetter Fotografie

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