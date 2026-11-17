LANDGRAAF – Theater Landgraaf wil wereldmuziek opnieuw een vaste plek geven in de programmering. Na de succesvolle avonden die tussen 1996 en eind 2022 in Limburg werden georganiseerd, klinkt vanuit bezoekers de wens om deze muziek terug te brengen. Het theater zoekt daarom ook mensen met ideeën, contacten en ervaring die willen meedenken.

Stichting Wereldmuziek in Limburg (SWIL) organiseerde jarenlang wereldmuziekavonden, met Theater Landgraaf als vertrouwde locatie. De programmeurs Jos, Michel, Theo en Sjef nodigen betrokkenen van destijds en andere geïnteresseerden uit om mee te helpen bij een nieuwe reeks.

Wereldmuziek op het programma

De volgende voorstellingen zijn aangekondigd:

Vrijdag 27 november 2026: Adell Trio met Gypsy Music Night, geworteld in de Sinti-muziektraditie.

Adell Trio met Gypsy Music Night, geworteld in de Sinti-muziektraditie. Vrijdag 8 januari 2027: François Leroux uit Zuid-Afrika met HA! Man (vermeld in de nieuwsbrief; nog niet teruggevonden in de online agenda).

François Leroux uit Zuid-Afrika met HA! Man (vermeld in de nieuwsbrief; nog niet teruggevonden in de online agenda). Zaterdag 9 januari 2027: dansgroep Goyescas met El Adiós, Spaanse flamenco.

dansgroep Goyescas met El Adiós, Spaanse flamenco. Vrijdag 12 februari 2027: Fado Ao Centro met Portugese fado, tickets via Ap Art Events.

Fado Ao Centro met Portugese fado, tickets via Ap Art Events. Vrijdag 16 april 2027: African Night met La Chaleur, tickets via Ap Art Events.

De voorstellingen op 27 november, 9 januari, 12 februari en 16 april staan ook op de officiële agenda van Theater Landgraaf. Voor actuele beschikbaarheid en mogelijke programmawijzigingen kunnen bezoekers die agenda raadplegen.

Ook op de agenda: Vastelòvvendstieëkezeenge

Op vrijdagavond 20 november 2026 staat Vastelòvvendstieëkezeenge op het programma. Voor de liefhebbers van de Limburgse vastelaovend is dit een extra muzikale avond in het theater.

Jeugdvoorstelling ‘Deze ridder zegt NEE’ op 3 januari

Ook jonge theaterbezoekers kunnen terecht in Theater Landgraaf. Op zondag 3 januari 2027 om 14.30 uur speelt Joes Boonen de interactieve jeugdvoorstelling Deze ridder zegt NEE, voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar. De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten.

Ridder Finn zegt plotseling overal ‘nee’ op, zelfs wanneer een grote rode draak verschijnt. De draak blijkt helemaal niet zo gevaarlijk en misschien net zo eenzaam als Finn. Het verhaal, gebaseerd op het prentenboek van Lucy Rowland en Kate Hindley, gaat over vriendschap en jezelf durven uitspreken. Joes Boonen combineert spel, muziek en interactie.

Kaarten en contact

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater Landgraaf, aan de theaterkassa op vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur of voorafgaand aan de voorstelling, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Theater Landgraaf is gevestigd aan Kerkberg 4 in Landgraaf.

Lees ook: Adell Trio brengt Sinti-jazz naar Theater Landgraaf en Uit volle borst: Vastelaovends Tieëkezinge in Theater Landgraaf.

Bron: nieuwsbrief en programma Theater Landgraaf. Uitgelichte foto: Adell Trio, eerder aangeleverd bij een aankondiging; fotograaf niet vermeld.

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