Woonfonds Heerlen opent 23 november: tot € 1 miljoen steun voor woonprojecten

HEERLEN – Vanaf maandag 23 november 2026 om 9.00 uur kunnen woningcorporaties, projectontwikkelaars en particuliere verhuurders een aanvraag indienen bij het Woonfonds Heerlen. Het gemeentelijke fonds is bedoeld voor woonprojecten die maatschappelijke meerwaarde hebben, maar zonder extra financiële steun niet of niet tijdig van de grond komen.

Het Woonfonds ondersteunt onder meer nieuwbouw, sloop, transformatie, herstructurering, verduurzaming en het omzetten van gebouwen naar woningen. De gemeente kan bijdragen met een subsidie of een garantstelling. Per aanvraag geldt een maximum van € 1 miljoen.

Heerlen wil groeien met gevarieerd woningaanbod

Heerlen wil op termijn weer richting 100.000 inwoners groeien. Volgens de gemeente is het aantal geplande woningen de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. Daarbij gaat het niet alleen om meer woningen, maar ook om een gevarieerd aanbod en leefbare buurten.

Wethouder Casper Gelderblom (Volkshuisvesting) zegt: “Heerlen is een stad met ambitie. We willen groeien, maar wel op een manier die past bij Heerlen: met een gevarieerd aanbod aan woningen in buurten waar mensen met verschillende inkomens en achtergronden naast elkaar wonen. Want we bouwen niet alleen huizen, maar ook sterke gemeenschappen. Er zijn plannen waarvan we vinden dat ze goed zijn voor de stad, maar die soms stranden op het laatste stuk financiering. Met het Woonfonds dichten we dat gat, zodat ze niet op de plank blijven liggen maar een thuis worden voor Heerlenaren.”

Welke voorwaarden gelden?

Een project moet aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit, samenstelling of omvang van de woningvoorraad in Heerlen. Ook moet het aansluiten bij de drie woonpijlers van de gemeente: Investeren, Koesteren en Reguleren.

De aanvrager moet minimaal 50 procent van de totale projectkosten zelf financieren, met eigen geld of een lening. Verder is een onderbouwde businesscase nodig waaruit blijkt dat sprake is van een tekort dat niet anders kan worden gedekt. Het project moet dankzij de bijdrage binnen twee jaar kunnen starten. Voor afzonderlijke woningtypen en activiteiten gelden bovendien eigen maximale bedragen.

Het fonds is niet bedoeld voor individuele inwoners die zelf een woning willen kopen of verbouwen. Aanvragen zijn bedoeld voor onder meer woningcorporaties, ontwikkelaars en particuliere verhuurders.

Onafhankelijke beoordeling

De Adviescommissie Woonfonds Heerlen bestaat volgens de gemeente uit Frank Krabbe, Guy Boumans en Guid Bartholomée. Zij beoordelen de inhoudelijke en financiële onderbouwing van aanvragen en adviseren het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt uiteindelijk het besluit.

Aanvragen vanaf 23 november

De regeling opent op maandag 23 november 2026 om 9.00 uur en blijft beschikbaar zolang er budget is. Aanvragers wordt aangeraden hun project vooraf met de gemeente te bespreken. De voorwaarden en aanvraaginformatie staan op heerlen.nl/woonfonds. Het fonds wordt in 2028 geëvalueerd.

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Bron: Gemeente Heerlen. Illustratiefoto: Lidia Carreno Photography / Parkstad Actueel.

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