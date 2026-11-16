NEC-Heksenberg verliest aansluiting met de top 3

Redactie van P.A. Callie Steijaert

Dat een wedstrijd vaak meer dan 90 minuten duurt weet iedereen maar dat je vanaf de eerste minuut van de wedstrijd aan de bak moet werd de mannen van Kevin Olijve tegen koploper KVC Oranje duidelijk. Vooral in de eerste helft was het spelniveau van NEC-Heksenberg vooral verdedigend, niet al te best. Mede doordat er weinig samenwerking en coaching vanuit de verdediging was, kon KVC Oranje via het middenveld makkelijk hun stempel drukken richting het doel van Mike Farinaccio. Als je daarnaast ook nog een klungelig balverlies leidt rondom het 16-metergebied dan vraag je het onheil over jezelf af.

De 1-0 en 2-0 van Pepijn van Erve en Dulovan Rashid van KVC Oranje vielen letterlijk uit de lucht omdat niet resoluut ingegrepen werd. NEC-Heksenberg probeerde aan te zetten en had diverse goede kansen maar helaas zat op dat moment het geluk even niet mee. Na een overtreding rondom het 16-metergebied van KVC Oranje liet Fabio Merola dit buitenkansje niet onbenut en scoorde fraai de 2-1.Op slag van rust scoorde Pepijn van Erve de 3-1 omdat twee verdedigers van NEC-Heksenberg elkaar omver liepen waardoor de spits van KVC Oranje vrije doorgang had en koelbloedig scoorde.

Na de rust een heel ander NEC-Heksenberg. Met enkele wijzigingen zette men KVC Oranje vast en weer werden diverse goede kansen niet verzilverd. Bij een vrije trap van NEC-Heksenberg werd de gehele “luchtmacht” naar voren gedirigeerd maar hierbij werd de aanval afgeslagen en counterde KVC Oranje en scoorde via Chris Frauenrath de beslissende 4-1. De mannen van Kevin Olijve zette wél nog een keer aan en scoorde via Fabio Merola de 4-2 maar daar bleef het dan ook bij. Helaas had er meer ingezeten voor NEC-Heksenberg maar dit was dan ook een domper en hiermee werd de aansluiting voor de top drie voorlopig in de koelkast gezet.

Door deze nederlaag in Kerkrade staan de Heerlenaren nu op de 4 plaats op de ranglijst in de vijfde klasse B met 15 punten uit 8 wedstrijden. Komende zondag 22 november gaat NEC-Heksenberg uit naar Kakertse Boys in Landgraaf welke ploeg voorlaatste staat met slechts 3 punten uit 8 wedstrijden. Op het oog dus voor NEC-Heksenberg dé gelegenheid om de opgelopen Kerkraadse nederlaag te doen vergeten, maar is uiteraard vlugger gezegd dan gedaan.

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Foto’s: NEC-Heksenberg

Redactie van ParkstadActueel hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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