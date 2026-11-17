Op zaterdag 5 december 2026 staat tijdens de Barbaraviering en herdenking het Limburgse mijnverleden centraal. De jaarlijkse herdenking is verbonden aan de heilige Barbara, de beschermheilige van mijnwerkers, en aan de mensen die bij het werk in de steenkolenmijnen om het leven kwamen.
Herinnering aan de mijnwerkers
De Barbaraviering is een traditie in de voormalige mijnstreek. Rond de naamdag van Sint-Barbara op 4 december wordt stilgestaan bij de mijnwerkers en hun families. Bij eerdere herdenkingen in Terwinselen kwamen nabestaanden en andere betrokkenen bijeen bij de gedachteniskapel op het terrein van de voormalige Staatsmijn Wilhelmina.
Volgens het Nederlands Mijnmuseum kwamen in de Limburgse steenkolenmijnen 1.475 mijnwerkers om het leven. De herdenking houdt hun herinnering levend en onderstreept de blijvende betekenis van de mijnbouwgeschiedenis voor de regio.
Programma 5 december
De exacte aanvangstijden, locatiegegevens en het programma voor zaterdag 5 december 2026 moeten nog door de organisatie worden bevestigd. Deze informatie wordt aangevuld voordat het bericht wordt gepubliceerd.
Lees ook: Barbaraviering en herdenking van verongelukte mijnwerkers (2025).
Bronnen: Nederlands Mijnmuseum en eerdere berichtgeving over de Barbaraviering. De aankondigingsdatum 5 december 2026 is aangeleverd aan de redactie.
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