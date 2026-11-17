Sportpark Kaldeborn in Heerlen krijgt een nieuwe padelhal met veertien binnenbanen. Europe Development Group ontwikkelt de energiezuinige sportvoorziening, die wordt geëxploiteerd door Peakz Padel. Het wordt de tweede vestiging van Peakz Padel in Heerlen. De verwachting is dat de banen medio augustus 2027 gereed zijn.

Meer ruimte voor padel op Sportpark Kaldeborn

De nieuwe hal wordt geschikt voor recreatief padel, wedstrijden en toernooien. Daarmee wordt het sportaanbod op Kaldeborn uitgebreid. Op het sportpark zijn al voorzieningen voor onder meer hockey, tennis, klimmen en fitness.

Wethouder Alain Janssen (Sport) zegt: “Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk voor een aantrekkelijke stad. Met deze nieuwe padelhal voegen we een plek toe waar jong en oud kunnen bewegen, elkaar ontmoeten en plezier maken. Kaldeborn is een plek met een rijke sportgeschiedenis. Met de komst van de padelbanen, bouwen we verder aan het brede aanbod dat er al is.”

Zonnepanelen en plannen voor lokale energiedeling

De hal wordt volgens de ontwikkelaar energiezuinig gebouwd. Het plan is om met zonnepanelen meer elektriciteit op te wekken dan de hal zelf verbruikt. Op de voormalige tennishallen liggen daarnaast circa duizend zonnepanelen.

Coöperatie Heerlen Duurzaam onderzoekt of en hoe de lokaal opgewekte energie ook buiten het sportpark kan worden benut. Dat sluit aan bij BronsGroen, de samenwerking tussen de gemeente Heerlen en de energiecoöperatie voor lokale opwekking, gebruik en deling van duurzame energie. Dat de extra energie daadwerkelijk met de omgeving kan worden gedeeld, staat nog niet vast.

Wethouder Casper Gelderblom (Duurzaamheid) zegt: “We willen in Heerlen niet alleen meer duurzame energie opwekken, maar er ook voor zorgen dat de voordelen daarvan bij onze inwoners terechtkomen. Dat is precies waar we met BronsGroen aan werken. Als we de energie van deze locatie ook elders in de stad kunnen benutten, draagt deze sportvoorziening bij aan een duurzamer Heerlen voor iedereen.”

Aandacht voor geluid en omwonenden

Bij de bouw wordt rekening gehouden met de omgeving. De ontwikkelaar wil de hal goed isoleren en akoestische maatregelen toepassen om het geluid van de sportactiviteiten zoveel mogelijk te beperken.

De geplande oplevering is medio augustus 2027. Daarmee is nog niet gezegd dat de hal op die datum ook daadwerkelijk voor bezoekers geopend is.

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Bron: aangeleverd bericht over de ontwikkeling van Sportpark Kaldeborn in Heerlen.

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