Een bijzonder optreden voor de jonge Elodie Lejeune uit Kerkrade. Op vrijdag 27 november staat zij in het Toon Hermans Theater in Sittard op het podium met The Diamond Baritones. Na masterclasses krijgt ze een eigen solo tijdens de voorstelling The Circle of Life.
The Diamond Baritones bestaat uit de Amerikaanse zangers Galen Dole en Kyle Bejnerowicz en de Nederlandse zanger Jop van Gennip. Dole woont in Maastricht, Bejnerowicz in Cadier en Keer en Van Gennip komt uit Breda. De drie leerden elkaar kennen tijdens optredens bij André Rieu in Maastricht en bereikten in 2024 de finale van Holland’s Got Talent.
Jong talent uit Limburg op het podium
Niet alleen Elodie Lejeune krijgt de kans om podiumervaring op te doen. Ook Fleur van Melick, Fenna Saak en Cystine Barents uit Venlo maken deel uit van de voorstelling. Volgens de organisatie is het voor hen hun eerste professionele productie.
In The Circle of Life komen opera, musical en pop samen met live muziek, humor en choreografie. Het repertoire loopt volgens de organisatie uiteen van Puccini tot Queen.
Van Amerika naar Limburg
Achter The Diamond Baritones schuilt ook een internationaal verhaal. Twee Amerikaanse zangers vonden hun thuis in Limburg en bouwen van hieruit verder aan hun muzikale carrière. De productie biedt daarnaast jonge zangers uit de regio een professioneel podium.
In december ook in Maastricht
Op zaterdag 19 december staan The Diamond Baritones in Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Daar brengen zij Wonderland, een theaterconcert met pianist Conrad Nuyts, muziek, persoonlijke verhalen en humor in de sfeer van de feestdagen.
Praktische informatie
The Circle of Life – Sittard
Vrijdag 27 november 2026, 20.00 uur
Toon Hermans Theater, Grote Zaal
Informatie en tickets voor Sittard
Wonderland – Maastricht
Zaterdag 19 december 2026, 20.00 uur
Theater aan het Vrijthof, Papyruszaal
Informatie en tickets voor Maastricht
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Bron: The Diamond Baritones en de betrokken theaters. Foto: The Diamond Baritones / persbeeld.