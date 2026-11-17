Welk vakantiepark mag zich straks het favoriete vakantiepark van Limburg noemen? Vijf Limburgse parken zijn genomineerd voor de Parkvakanties Awards 2027. Voor het eerst heeft de verkiezing een aparte categorie voor iedere provincie. Vakantiegangers kunnen tot en met 31 december stemmen op hun favoriet.

De Parkvakanties Awards zijn een jaarlijkse publieksverkiezing van vakantieplatform Parkvakanties. De derde editie is op 16 november van start gegaan. De stemmen van consumenten bepalen welk park de onderscheiding in de categorie Vakantiepark Limburg ontvangt.

Deze vijf Limburgse vakantieparken zijn genomineerd

Dormio Resort Maastricht – Maastricht

– Maastricht Recreatiepark De Leistert – Roggel

– Roggel Landal De Lommerbergen – Reuver

– Reuver Vakantiepark BreeBronne – Maasbree

– Maasbree Landal Kasteeldomein De Cauberg – Valkenburg

Het gaat om genomineerden, niet om winnaars. Wie de provinciale publieksprijs krijgt, wordt pas na de stemperiode bekendgemaakt.

De Leistert maakt zelfs drie keer kans

Een van de opvallendste nominaties is die van Recreatiepark De Leistert in Roggel. Het park maakt niet alleen kans op de prijs voor beste vakantiepark van Limburg, maar is ook genomineerd in de categorieën Vakantiepark met zwemparadijs en Vakantiepark kindvriendelijk.

Ook andere Limburgse vakantieparken zijn in meerdere categorieën terug te vinden. Landal De Lommerbergen en Center Parcs Het Heijderbos maken kans op de prijs voor vakantiepark met zwemparadijs. Dormio Resort Maastricht is daarnaast genomineerd in de categorie vakantiepark luxe.

Wie krijgt jouw stem?

De Parkvakanties Awards 2027 tellen in totaal achttien categorieën. Stemmen kan van 16 november tot en met 31 december 2026. Vervolgens worden de stemmen geteld en maakt de organisatie de winnaars bekend.

Het volledige overzicht en de mogelijkheid om te stemmen zijn te vinden op parkvakanties.nl/awards. De officiële bekendmaking bevat alle genomineerden.

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Bron: persbericht Parkvakanties, 17 november 2026, en officiële nominaties. Headerbeeld: Parkvakanties, aangeleverd via de officiële website.

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