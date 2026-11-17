OIRSBEEK – Bij het Repair Café Oirsbeek kunnen bezoekers voortaan ook kettingzaagkettingen laten slijpen. De organisatie vraagt om bij voorkeur alleen de losse ketting mee te nemen. Op zaterdag 5 december 2026 staan de vrijwilligers weer klaar in De Schepenbank aan de Oirsbekerweg, van 10.00 tot 13.00 uur.

Wie kapotte spullen heeft, hoeft die niet direct weg te gooien. Tijdens het maandelijkse Repair Café kijken vrijwilligers of reparatie mogelijk is. De hulp is gratis; een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Ook fietsen, kleding, klokken en speelgoed

Het Repair Café beschikt onder meer over een fietsenwerkplaats, naaiatelier, messen- en kettingzaagketting-slijpservice en een klokkenmaker die ook horlogebatterijen vervangt. Daarnaast helpen vrijwilligers met elektrische en elektronische apparaten, tuingereedschap, speelgoed en poppen.

Bezoekers kunnen gewoon binnenlopen. Zoals de organisatie laat weten: de koffie staat klaar. De vrijwilligers proberen zoveel mogelijk defecte spullen een tweede leven te geven.

Elke donderdag Linux ICT Café op afspraak

Naast de reparatiebijeenkomsten houdt de organisatie iedere donderdag van 10.00 tot 13.00 uur een Linux ICT Café. Wie hulp nodig heeft bij een computer, laptop, iPhone of iPad kan daar terecht. Ook biedt het café ondersteuning bij het overstappen op Linux als alternatief voor Windows, bijvoorbeeld wanneer Windows niet meer goed draait op een oudere computer.

Het Linux ICT Café is uitsluitend op afspraak. Aanmelden kan per e-mail via lrcoirsbeek@tuta.com.

Praktische informatie

Repair Café Oirsbeek: zaterdag 5 december 2026, 10.00–13.00 uur, De Schepenbank aan de Oirsbekerweg in Oirsbeek. Het Repair Café vindt normaal iedere eerste zaterdag van de maand plaats, behalve in juli en augustus. Reparaties zijn gratis; een vrijwillige donatie is welkom.

Meer informatie is verkrijgbaar bij coördinator Hugo Schaffrath via 06-27821174 of via de Facebookpagina van Repair Café Oirsbeek.

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Bron: Hugo Schaffrath, coördinator Repair & Linux Café Oirsbeek. Foto: Repair Café Oirsbeek / Facebook, archiefbeeld.

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