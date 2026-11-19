Redactie van PA: Callie Steijaert

Het is al vele jaren absoluut geen verrassing dat Carnavalsvereniging Carboon en Damesgarde De Boontjes, overigens thuis in Heerlerheide, op de “elfde van de “elfde (11 november) c.q. direct na deze datum de door hen gehouden activiteiten telkenmale op feestelijke en juiste carnavalswijze gestalte geven aan de “vasteloavendviering. Afgelopen zaterdag 14 november 2026 stond natuurlijk wederom alles in het teken van gezelligheid en feestvreugde in narrentempel Café-Zaal d’r Bok bie Rowen, zoals bekend gelegen aan de gelijknamige Bokstraat.

Maar dit jaar 2026 had de carnavalsviering bij de C.V. Carboon annex Damesgarde De Boontjes een bijzondere betekenis. Niet zo verwonderlijk, want het betrof een aparte jubileumstatus bij gelegenheid van hun 2 x 11 jarig bestaan. Reden om een jubileumfeest te vieren. Dat deden zij dan ook met volle teugen, vertaald naar 14 november jl. met, zoals we vernamen, een avond met de nodige emoties, muzikale hoogtepunten, traditie maar vooral op en top gezelligheid.

Maar genoemde jubileumevenement was tevens gereserveerd voor het gegeven dat de nieuwe jubileumhoogheden seizoen 2026-2027 werden uitgeroepen/voorgesteld aan de vele aanwezige, kleurrijke en enthousiaste carnavalsvierders. Dientengevolge was er duidelijk sprake van een bijzonder hoogtepunt. Maar alvorens de nieuwe jubileumhoogheden voorgesteld in genoemde narrentempel werd terecht eerst met de nodige weemoed en dankbaarheid afscheid genomen van de op dat moment nog regerende hoogheden 2025-2026 prinses Jacqueline l (Vondenhoff-Weizen) en jeugdprinses Jeslyn l (Vondenhoff). Zij hadden met enthousiasme, betrokkenheid en stralende aanwezigheid mede kleur gegeven aan de carnavalsviering bij deze sympathieke carnavalsvereniging. Een groot dankjewel hiervoor was dan ook duidelijk welgemeend en verdiend.

Vervolgens werden met luid applaus en middels een feestelijke ontvangst de 48 jarige Prinses Dina l (Metzen) en11 jarige jeugdprins Mylo (Rook) gepresenteerd als de nieuwe (jubileum)-hoogheden. Voor hen breekt nu een bijzondere, maar zeker een leuke tijd aan.om met veel enthousiasme voorop te gaan als inspiratie voor alle carnavalisten om mee te doen. Pluspunt daarbij is dan ook het gegeven betreffende het 2 x 11 jaar jubileum. Tot aan Aswoensdag is dit dan ook voor de nieuwe hoogheden en de jubilerende vereniging van toepassing. Bij deze uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe hoogheden moet zeker toegevoegd worden dat optredens van John Tana, Big Benny, Toujour en DJ Paul Heuts bijdroegen aan het welslagen van dit groot onvergetelijk carnavalsfeest.

Komende zondag 22 november vanaf 13.11 uur in narrentempel Café-Zaal d’r Bok bie Rowen jubileumreceptie nieuwe hoogheden en tevens 1×11 jaar jubilaris Cassie Nuij.



Foto: C.V. Carboon

Redactie van ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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