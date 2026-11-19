Basisscholen en middelbare scholen in de Euregio Maas-Rijn kunnen zich aanmelden voor de Teach³-stages. Het project zoekt scholen waar toekomstige leerkrachten uit een buurland of naburige regio actief kunnen meedraaien in de klas.
Teach³-stages over de grens
Teach³ is een initiatief van vijf instellingen voor hoger onderwijs en de Euregio Maas-Rijn. Met de stages willen de organisatoren studenten kennis laten maken met andere onderwijssystemen en culturen. Ook willen ze de samenwerking tussen scholen over taal- en landsgrenzen heen versterken.
Stagiairs kunnen hun vakkennis inzetten en leerlingen laten kennismaken met andere lesmethoden. Als voorbeeld noemt Teach³ een biologiestudent van de RWTH Aachen die stage loopt op een middelbare school in Hasselt. De student kan er helpen bij de lessen Duits en biologie en een lesmethode uit Duitsland introduceren.
Hoe kunnen scholen meedoen?
De organisatoren vragen deelnemende scholen om de stagiairs te begeleiden en actief te betrekken bij de lessen. Via InterMatch vergelijkt het project de profielen en verwachtingen van scholen en studenten. Als er een match is, neemt een projectpartner contact op met de school om de stageafspraken te bespreken.
Scholen die een stageplek willen aanbieden, kunnen zich melden via het contactformulier van Teach³. Vragen kunnen ook per mail naar guillaumeletallec@euregio-mr.eu.
Bron: Teach³ en Euregio Maas-Rijn
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