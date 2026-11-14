Heerlense journaliste Beata Bruggeman-Sękowska ontvangt Poolse onderwijsonderscheiding

BRUNSSUM – De in Heerlen woonachtige Pools-Nederlandse journalist, auteur en beëdigd vertaler Beata Bruggeman-Sękowska heeft zaterdag 14 november 2026 een onderscheiding ontvangen van de Poolse minister van Onderwijs. Volgens het bericht over de uitreiking is de onderscheiding een erkenning voor haar inzet voor onderwijs, de Poolse taal en cultuur en de contacten tussen Polen en Nederland.

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de viering van de Poolse Onafhankelijkheidsdag bij de Poolse School, vernoemd naar brigadegeneraal Stanisław Sosabowski. De school is verbonden aan de Poolse ambassade in Den Haag en gevestigd bij de internationale school AFNORTH in Brunssum.

Poolse school heeft meer dan 250 leerlingen

De Poolse school telt volgens de organisatie meer dan 250 leerlingen uit Nederland, België en Duitsland. Onder hen zijn kinderen van Poolse militairen die werkzaam zijn bij de NAVO in Brunssum en Geilenkirchen.

Bij de plechtigheid waren volgens het aangeleverde bericht onder anderen generaal Maciej Klisz en vertegenwoordigers van de Poolse militaire delegatie, het onderwijs en de Poolse gemeenschap aanwezig. Leerlingen traden op en eerstejaarsleerlingen legden een plechtige belofte af. Ook het Poolse folkloristische ensemble Podlasie verzorgde een optreden.

Beata Bruggeman-Sękowska, Pools-Nederlandse journalist, auteur en beëdigd vertaler. Foto: Central and Eastern Europe Center (CEE Center) – www.communications-unlimited.nl.

Journalistiek en culturele verbinding

Bruggeman-Sękowska is hoofdredacteur van het Central and Eastern Europe Center / Communications Unlimited. Ze houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met journalistiek, culturele diplomatie en het bevorderen van contacten tussen Nederland, Polen en andere landen in Midden- en Oost-Europa.

In publicaties in het Pools, Nederlands en Engels besteedt ze aandacht aan geschiedenis, onderwijs, cultuur en internationale betrekkingen. Een belangrijk onderwerp in haar werk is de bijdrage van Poolse militairen aan de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vraagt daarnaast aandacht voor meertaligheid en de positie van het Pools binnen het Nederlandse onderwijs.

Naast haar journalistieke werk schreef ze zes boeken, waaronder drie thematische Pools-Nederlandse woordenboeken. Ook is ze medeoprichter van het European Institute on Communist Oppression.

Ze ontving eerder verschillende onderscheidingen voor haar werk, waaronder de TVP Polonia-prijs van de Poolse publieke omroep, een onderscheiding van de Maarschalk van de Poolse Senaat en een Armeense onderscheiding. Lees ook: Hoge Armeense onderscheiding voor journaliste Beata Bruggeman-Sekowska uit Heerlen.

De directie van de Generaal Stanisław Sosabowski Poolse School tijdens de viering: Jolanta Beata Kanar, adjunct-directeur, en Bożena Cichy, directeur. Foto: Central and Eastern Europe Center (CEE Center) – www.communications-unlimited.nl.

Poolse Onafhankelijkheidsdag in Brunssum

De viering stond in het teken van 11 november 1918, toen Polen na 123 jaar van delingen en buitenlandse overheersing zijn onafhankelijkheid herwon. Tijdens de bijeenkomst werd aandacht besteed aan het doorgeven van Poolse taal, cultuur en tradities aan nieuwe generaties in Nederland.

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