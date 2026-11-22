LANDGRAAF – The Billy Joel Experience treedt op zaterdag 28 november 2026 op bij Landgoed Overste Hof in Landgraaf. De tributeband onder leiding van zanger en pianist Alexander Broussard speelt bekende nummers van Billy Joel, waaronder Piano Man, Uptown Girl en Goodnight Saigon. Het concert begint om 20.30 uur.
Billy Joel-tribute in Landgraaf
Met het programma The Greatest Hits in Concert brengt de band een ode aan de Amerikaanse singer-songwriter. Ook Just the Way You Are staat op het programma.
Praktische informatie
Landgoed Overste Hof ligt aan de Overstehofweg 14 in Landgraaf. Een staanplaats kost € 27,50 en een zitplaats € 35. Kaarten zijn te bestellen via Ticketkantoor.
Bron · Restaurant Overstehof en The Billy Joel Experience
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