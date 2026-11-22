WEERT – De Anton Heyboer-expositie in Weert is nog één weekend te bezoeken. De tentoonstelling in de Sint Theuniskapel is vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 november 2026 open van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Werken van Anton Heyboer in de Sint Theuniskapel

In de historische kapel zijn etsen, schilderijen en collages te zien, evenals werken waarin Heyboer verschillende technieken combineerde. Dit jaar zijn er ook werken te zien die vorig jaar niet in de kapel hingen. In de loop van november is de expositie verder aangevuld, waardoor ook wie eerder deze maand kwam kijken iets nieuws kan ontdekken.

Volgens het persbericht was Heyboers werk onder meer te zien in het MoMA in New York, Tate in Londen en het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij nam deel aan documenta in Kassel en werd in 2002 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Praktische informatie

Locatie · Sint Theuniskapel, Altweerterkapelstraat 6, 6006 PB Weert

Openingstijden · 27, 28 en 29 november, telkens van 13.00 tot 17.00 uur

Toegang · Gratis

Bron en meer informatie · De Kunstpastorie

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