Door Peter Trompetter

Café A Jenne Sjlaagboom aan de Markt stond zondagmiddag volledig in het teken van D’r Martino’s Treff: een warm en muzikaal eerbetoon aan het geliefde Kerkraadse duo De Martino’s.

Dankzij organisator Marcel Mahr wist een groot publiek de weg naar zijn huiskamercafé te vinden om stil te staan bij de muzikale erfenis van Martin Körver (81) en Martin Hanneman (75).

Vanwege ernstige gezondheidsproblemen heeft het duo helaas moeten stoppen met optreden. De middag kreeg bovendien een extra emotionele lading door het recente overlijden van hun vaste tekstschrijver Paul Hermans. Aan het begin van het programma werd dan ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken.

Kerkraadse klassiekers van De Martino’s

Daarna nam de muziek het over. Plaatselijke artiesten brachten een ode aan het duo met uitvoeringen van hun grootste en bekendste hits. Uiteraard ontbraken Kerkraadse klassiekers als Op inne ouwe fiets, D’r Joep va d’r sokkel en Doa woa de wieëtsjaf Ackens op jen Bleijerhei. De twee Martins konden hun zorgen over hun gezondheid voor even vergeten op deze onvergetelijke middag.

Het aanwezige publiek zong uit volle borst mee. Het werd een middag vol herkenning, saamhorigheid en waardering voor De Martino’s en hun tekstschrijver Paul Hermans.

© Peter Trompetter fotografie

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