De speelgoedmarkt in Roggel heeft zaterdag 21 november € 1.650 opgebracht voor MosaKids Kinderziekenhuis in Maastricht. Rotary Club Leudal organiseerde de markt samen met Roggel Onderneemt. De volledige opbrengst gaat naar het kinderziekenhuis van het Maastricht UMC+.
Speelgoed krijgt een tweede leven
Gezinnen, grootouders en andere bezoekers konden op de markt tweedehands speelgoed, spellen en puzzels kopen. Het speelgoed was vooraf ingezameld. Met de verkoop wilden de organisatoren geld ophalen voor MosaKids en ervoor zorgen dat het speelgoed opnieuw gebruikt wordt.
Voorzitter Han Dieke van Rotary Club Leudal dankt de mensen die speelgoed schonken, de Rotaryleden en de bezoekers die iets kochten. „Daar mogen we met z’n allen trots op zijn!”
Bron: persbericht Rotary Club Leudal
Headerfoto aangeleverd door Rotary Club Leudal
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