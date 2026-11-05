Speelgoedmarkt in Roggel steunt MosaKids Kinderziekenhuis

ROGGEL – Op zaterdag 21 november 2026 organiseren Rotary Leudal en Roggel Onderneemt een speelgoedmarkt in het voormalige winkelpand Theelen aan de Markt 2 in Roggel. Onder het motto ‘Tweedehands speelgoed, nieuwe kansen!’ krijgt gebruikt speelgoed een tweede leven en wordt tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het goede doel: het MosaKids Kinderziekenhuis van het Maastricht UMC+.

Veel gezinnen hebben speelgoed in huis waar hun kinderen niet meer mee spelen, terwijl andere kinderen er nog volop plezier aan kunnen beleven. Met deze speelgoedmarkt willen de organisatoren hergebruik stimuleren en tegelijkertijd geld inzamelen voor een bijzonder maatschappelijk doel.

Speelgoed met een tweede leven

Tijdens de speelgoedmarkt kunnen bezoekers van 11.00 tot 15.00 uur terecht voor tweedehands speelgoed. Een gelegenheid om voor een aantrekkelijke prijs speelgoed te kopen, duurzaam bezig te zijn en tegelijkertijd het MosaKids Kinderziekenhuis te ondersteunen.

MosaKids verleent dagelijks zorg aan zieke kinderen. Met deze actie willen Rotary Leudal en Roggel Onderneemt hun betrokkenheid bij de regio, de gezondheid en het welzijn van kinderen onderstrepen.

Speelgoed inleveren kan nog

Om de speelgoedmarkt tot een succes te maken, roepen de organisatoren inwoners van Roggel, Leudal en omgeving op om speelgoed dat niet meer wordt gebruikt, maar nog in goede staat verkeert, beschikbaar te stellen.

Inlevermomenten:

Zaterdag 7 november 2026 , van 10.00 tot 12.00 uur, bij winkelpand Theelen, Markt 2 in Roggel.

, van 10.00 tot 12.00 uur, bij winkelpand Theelen, Markt 2 in Roggel. Zaterdag 14 november 2026, van 10.00 tot 13.00 uur, bij Repair Café Heythuysen en winkelpand Theelen, Markt 2 in Roggel.

Door speelgoed te schenken, krijgen spullen die anders ongebruikt blijven liggen een nieuwe bestemming. Bovendien draagt iedere bijdrage bij aan het succes van deze gezamenlijke actie.

Samen sterk voor het goede doel

Met dit initiatief bundelen Rotary Leudal en Roggel Onderneemt hun krachten. Beide organisaties hopen op een grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers en vrijwilligers.

De organisatoren nodigen iedereen uit om speelgoed in te leveren en op zaterdag 21 november de speelgoedmarkt te bezoeken.

Praktische informatie

Datum: zaterdag 21 november 2026

Tijd: 11.00–15.00 uur

Locatie: Winkelpand Theelen, Markt 2, Roggel

Goede doel: MosaKids Kinderziekenhuis Maastricht UMC+

Meer informatie

Voor vragen over de speelgoedmarkt of het inleveren van speelgoed:

Rotary Leudal: speelgoedactie@rotaryleudal.nl

Roggel Onderneemt: secretariaat@roggelonderneemt.nl

Lees ook: Maastricht UMC+ lanceert MosaKids Kinderziekenhuis.

Bron: Rotary Leudal en Roggel Onderneemt. Foto: Adobe Stock (illustratief).

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