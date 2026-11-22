In Bleijerheide zijn ze er helemaal klaar mee: die nepagenten die vooral oudere mensen proberen op te lichten.

Samen met de politie en het wijkpreventieteam, onder leiding van Jo Dortants, wordt er nu flink actie gevoerd in de wijk om iedereen wakker te schudden.

Omdat gewone informatieavonden niet iedereen bereiken, pakken ze het in Bleijerheide nu veel directer aan. Er hangen overal posters en er zijn duizenden flyers uitgedeeld in gewone, duidelijke taal die iedereen meteen snapt. Jo Dortants en de vrijwilligers van het wijkpreventieteam lopen elke week hun rondes door de buurt. Als gepensioneerd hoofdinspecteur kent Jo de klappen van de zweep. Tijdens die rondes houden ze niet alleen een oogje in het zeil, maar maken ze ook gewoon even een praatje op straat om mensen te waarschuwen.

De boodschap die ze in Bleijerheide verspreiden, is simpel en duidelijk:

De echte politie komt nooit bij je aan de deur om sieraden, geld of bankpassen op te halen.

Word je gebeld door iemand die zegt dat hij van de politie is en je spullen wil veiligstellen, of staat zo iemand voor de deur? Hang meteen op of houd de deur dicht en bel direct 112.

Zie je iets verdachts in de buurt? Geef het door aan de politie of spreek iemand van het wijkpreventieteam aan.

Door zo zichtbaar op straat te zijn en elkaar in de gaten te houden, maken we het samen met het wijkpreventieteam en de politie een stuk lastiger voor deze oplichters om in Bleijerheide nog slachtoffers te maken.

Meer informatie vind je bij de politie.

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© Peter Trompetter Fotografie

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