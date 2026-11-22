TotalEnergies neemt samen met investeringspartner Tikehau Capital circa 1.850 openbare laadpunten in Limburg en Noord-Brabant over. Vanaf begin 2027 wil het bedrijf de bestaande laadpalen moderniseren of vervangen. Op nieuwe schermen moeten automobilisten de tarieven van verschillende laadpasaanbieders kunnen vergelijken.

Openbare laadpunten in Limburg krijgen nieuwe schermen

TotalEnergies wil bestaande laadpalen waar mogelijk behouden en van nieuwe apparatuur voorzien. Een laadpaal wordt alleen vervangen als die aanpassing technisch niet mogelijk is. Op de schermen komt naast informatie over tarieven ook informatie over slim laden.

Volgens de Limburgse gedeputeerde Jasper Kuntzelaers moeten de prijsschermen bestuurders helpen om te zien met welke laadpas ze het voordeligst kunnen laden.

Slim laden als er ruimte is op het stroomnet

Na de modernisering moeten alle overgenomen laadpunten geschikt zijn voor slim laden. Het laden kan dan worden verschoven naar momenten waarop er meer capaciteit beschikbaar is op het elektriciteitsnet.

Het aantal van circa 1.850 laadpunten geldt voor beide provincies samen. In de aankondiging staat geen uitsplitsing per gemeente, waardoor nog niet duidelijk is welke laadpunten in Parkstad onder deze overname vallen.

Archieffoto: Lidia Carreno Photography.

Bron: TotalEnergies

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