Via deze aanzichtkaart wil ik jullie meenemen naar de tijd van toen. Hier staan we op de Akerstraat, met de neus richting de Patronaatstraat. Inderdaad, de foto is ingekleurd en geeft net dat beetje extra. Ik was in de jaren van 1980 en 1990 een verwoed verzamelaar van oude prentbriefkaarten, die ik kocht voor mijn rubriek Herinnert u zich dit nog, in weekblad De Trompetter. Om het niet verloren te laten gaan heb ik veel van deze fotokaarten in mijn kijk-en leesboeken gebruikt.
Door Peter Trompetter
Winter aan de Kerkstraat in Spekholzerheide (ca. 1915)
Deze winterse opname, uitgegeven door Simons, toont de Sint-Martinuskerk aan de linkerzijde met daarnaast het voormalige parochiekerkhof aan de noordzijde. Deze begraafplaats werd in 1851 in gebruik genomen en rond 1908 opgeheven, toen de nieuwe begraafplaats aan de Kleingraverstraat haar deuren opende. Rechts loopt de Kerkstraat met de kenmerkende oude bebouwing, waaronder op de achtergrond het markante pand met de trapgevel. Hoewel de foto in het verleden in het boekje Kerkrade in oude aanzichten van gemeentearchivaris Driessen als rond 1892 werd gedateerd, wijzen de stalen vakwerkmast voor de elektrische straatverlichting, de bovenleidingen en de fiets in het straatbeeld erop dat het plaatje omstreeks 1915 is geschoten.
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Beeld: ingekleurde prentbriefkaart van de Kerkstraat in Spekholzerheide, uitgegeven door Simons.
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