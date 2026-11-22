Daphne van der Loo uit Linne voert de lijst van de Partij voor de Dieren Limburg aan bij de Provinciale Statenverkiezingen van 17 maart 2027. De partij stelde de lijst met 33 kandidaten op zondag 22 november vast tijdens het partijcongres. Jasper Kraa staat op de tweede plaats.

Logo Partij voor de Dieren. Bron: Facebookpagina van de Partij voor de Dieren.

Van der Loo werkt in de zorg en heeft ervaring in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het partijbestuur droeg haar voor als lijsttrekker op advies van de kandidatencommissie. „Ik wil volksvertegenwoordiger zijn voor hen die geen stem hebben: dieren, natuur en toekomstige generaties”, zegt ze in het persbericht.

Jasper Kraa staat tweede

Kraa is docent geschiedenis en burgerschapsvorming in het middelbaar onderwijs en heeft ervaring als burgercommissielid in de provincie. Hij wil zich onder meer inzetten voor schone lucht, schoon drinkwater en de rechten van dieren en natuur.

Natuurherstel en landbouw

Van der Loo en Kraa willen kwetsbare natuur beschermen, leefgebieden herstellen en natuurgebieden beter met elkaar verbinden. Ook pleiten ze voor een overgang naar plantaardige en biologische landbouw waarbij boeren die willen omschakelen perspectief krijgen. In kwetsbare gebieden zoals het Heuvelland willen ze de recreatiedruk begrenzen.

Op de lijst staan ervaren partijleden en nieuwe kandidaten uit heel Limburg. De partij heeft volgens het persbericht één zetel in Provinciale Staten.

Bron: persbericht Partij voor de Dieren Limburg

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Headerfoto ter illustratie: streetart in Heerlen. Archiefbeeld © Lidia Carreno Photography.

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