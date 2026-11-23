BEEK – De Kiwanis Charity Night heeft € 10.000 opgebracht voor de kinderafdeling van Zuyderland. Kiwanis Brunssum en Kiwanis Geleen organiseerden de benefietavond op vrijdag 20 november 2026 bij Mondial in Beek. Met de opbrengst wordt een snoezelkar aangeschaft voor jonge patiënten.
Kiwanis Charity Night steunt jonge patiënten
Tijdens de avond overhandigde de organisatie een cheque van € 10.000 aan Zuyderland. Een snoezelkar is een mobiele voorziening die de zintuigen op een prettige manier prikkelt. Op de kinderafdeling kan de kar jonge patiënten afleiding en rust bieden tijdens hun ziekenhuisverblijf.
Het thema van de avond was ‘A trip down memory lane’. De band Blizzert en zangeres Leanne Vreuls traden op. Brandon Smeets presenteerde het programma en Van Melick verzorgde het eten.
Nieuwe editie in 2028
De twee serviceclubs bedanken de gasten, sponsoren, artiesten en vrijwilligers die aan de avond hebben bijgedragen. Kiwanis Brunssum en Kiwanis Geleen hebben besloten de benefietavond in 2028 opnieuw te organiseren.
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Bron: persbericht van Kiwanis Brunssum en Kiwanis Geleen.
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