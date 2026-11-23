Obvion Limburgs Mooiste 2027 krijgt een nieuwe start- en finishlocatie in Heerlen. Het fietsfestival verhuist van het Coriopolisterrein naar het Douvenrader Park, ongeveer 500 meter verderop. De organisatie heeft ook zeven vernieuwde racefietsroutes bekendgemaakt voor zaterdag 22 mei.

Nieuwe thuisbasis voor Limburgs Mooiste 2027

De volgende editie vindt plaats op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei 2027. Na vijf jaar op het Coriopolisterrein verhuizen ook de fietsmarkt, de foodtrucks, de Kids Ride en de camping mee. Op het nieuwe terrein komen volgens de organisatie ook een bewaakte fietsenstalling en een feest na de finish.

Zeven racefietsroutes van 90 tot 210 kilometer

Racefietsers kunnen kiezen uit blauwe routes van 90 en 120 kilometer, gele en rode routes van 110 en 150 kilometer en een oranje route van 210 kilometer. Die langste route telt volgens het routeoverzicht ongeveer 2.925 hoogtemeters. De organisatie licht in haar nieuwsbrief ook de Dikkebuiksweg uit, een beklimming van ongeveer twee kilometer vanuit Wijlre.

De routes voor gravelbikes, mountainbikes en de familietocht zijn volgens de organisatie nog in voorbereiding. De zeven racefietsroutes staan al online.

De reguliere inschrijving opent volgens de organisatie op 1 januari 2027. Bekijk de officiële inschrijfpagina.

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Bron: nieuwsbrief en routeoverzicht van Obvion Limburgs Mooiste.

Beeld ter illustratie · totojang1977 / Adobe Stock

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