Krijg je zorgtoeslag of kindgebonden budget? Voor deze toeslagen gelden in 2027 lagere vermogensgrenzen. Verwacht je dat je vermogen op 1 januari 2027 boven de nieuwe grens uitkomt? Geef dit dan uiterlijk 8 december 2026 door via Mijn toeslagen. Zo voorkom je dat je een voorschot krijgt dat je later moet terugbetalen.

Welk vermogen telt mee voor je toeslagen in 2027?

Voor zorgtoeslag en kindgebonden budget mag je op 1 januari 2027 maximaal €119.122 zonder toeslagpartner of €158.748 samen met je toeslagpartner aan vermogen hebben. Zit je op die peildatum boven de grens, dan heb je dat hele jaar geen recht op deze toeslagen.

Dienst Toeslagen stuurt een brief aan mensen die volgens de beschikbare gegevens mogelijk boven de grens uitkomen. Ook zonder brief kan het verstandig zijn je vermogen te controleren, bijvoorbeeld als je een erfenis of schenking hebt gekregen.

Zo geef je je vermogen door

Log in via Mijn toeslagen. Kies onder ‘Wijziging doorgeven’ voor ‘Inkomen en vermogen’, daarna voor ‘Er wijzigt iets in het vermogen’ en selecteer 2027. Geef je geschatte vermogen op 1 januari door. Blijf je binnen de grens en kloppen je gegevens, dan hoef je voor deze wijziging niets te doen.

Ook na 8 december kun je de wijziging doorgeven. Dienst Toeslagen kan je voorschot dan al hebben berekend met de oude gegevens. Geld dat je daardoor te veel ontvangt, moet je later terugbetalen.

Wil je weten hoeveel toeslag je kunt krijgen? Maak een proefberekening. Voor hulp kun je gratis bellen met 0800-0543 of een hulppunt in de buurt zoeken.

Lees ook Lagere vermogensgrenzen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget in 2027.

Bron en beeld: Dienst Toeslagen.

About The Author