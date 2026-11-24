Bij een autobrand aan de Emmastraat in Kerkrade is een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand ging gepaard met een harde knal, wat zorgde voor flinke schrik in de buurt.

Foto: Peter Trompetter Fotografie

Omwonenden werden opgeschrikt door een harde, doffe knal. Kort daarna sloegen de vlammen metershoog uit een geparkeerde Opel, vlak voor de woningen in de straat.

De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident.

Politie onderzoekt autobrand aan de Emmastraat

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van de brand en bekijkt onder meer camerabeelden uit de omgeving om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

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