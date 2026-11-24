BOCHOLTZ – Liefde, verbondenheid en bijzondere levensverhalen stonden op zondag 8 november 2026 centraal tijdens het Goudenparenconcert in Bocholtz. In de Harmoniezaal werden 47 echtparen in het zonnetje gezet vanwege hun bijzondere huwelijksjubileum.

Twintig echtparen vieren dit jaar hun gouden huwelijk, 22 echtparen zijn zestig jaar getrouwd en vijf echtparen vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. De jubilarissen werden getrakteerd op bloemen, vlaai, felicitaties en een muzikale aubade door de Keidorf Musikanten.

Liefde als grootste rijkdom

Burgemeester Susanne Scheepers stond in haar toespraak uitgebreid stil bij de betekenis en kracht van duurzame liefde.

“Liefde is een reddingsboei. Maar liefde is ook een bestemming.”

Volgens de burgemeester is een huwelijk van vijftig, zestig of vijfenzestig jaar veel meer dan een indrukwekkende optelsom van dagen, maanden en jaren. Het is een gezamenlijk verhaal, waarin zowel geluk als verdriet een plaats hebben.

Samen veranderen en elkaar blijven vinden

Met humor sprak Scheepers over verliefdheid, vertrouwen, geborgenheid en het belang van naar elkaar luisteren.

“Een orkest is wat dat betreft een mooie afspiegeling van het leven. Iedereen heeft zijn eigen partij. Iedereen heeft zijn eigen stem. Maar pas wanneer je ook naar de ander luistert, ontstaat er harmonie.”

De burgemeester legde eveneens een verbinding met het rijke verenigingsleven van Simpelveld en Bocholtz, waar betrokkenheid en verbondenheid een belangrijke rol spelen.

Liefde als antwoord op onverschilligheid

Ook stond Scheepers stil bij de ontwikkelingen in de wereld en het belang van aandacht voor elkaar.

“De liefde is misschien wel het krachtigste antwoord dat we hebben op onverschilligheid.”

De burgemeester benadrukte dat een betere wereld vaak dichtbij begint, met een klein gebaar, een uitgestoken hand of een beetje aandacht.

Namens het gemeentebestuur feliciteerde zij alle jubilarissen en bedankte zij de muzikanten en iedereen die het Goudenparenconcert in Bocholtz mogelijk maakte.

“Jullie laten ons zien dat liefde geen houdbaarheidsdatum heeft.”

Bron: gemeente Simpelveld – toespraak burgemeester Susanne Scheepers en begeleidende informatie Goudenparenconcert.

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