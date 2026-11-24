Vijf jongeren ontvingen op vrijdag 20 november 2026 de jeugdlintjes in Brunssum. De gemeente onderscheidde hen op de Dag van de Kinderrechten voor hun inzet voor de buurt, hun bijdrage aan een muziekproject of hun prestatie op een carnavalsfestival.

Kinderburgemeester Bruce Straeten reikte de lintjes uit, samen met loco-kinderburgemeesters Thibald Adriaensen, Koen Wemmers en Milah Savelkoul.

Fabian wint het Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival

Fabian de Rijck (12) won op 1 februari het Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (KVL). Daarmee werd hij de eerste Brunssumer die het festival won. Fabian stond al op zijn vierde op het podium in de Brikke Oave. Met het lintje wil de gemeente hem aanmoedigen om door te gaan met zingen.

Helena houdt haar buurt schoon

Helena Stienen (8) ruimt elke maand zwerfafval op in De Struiken. Ze wil haar buurt schoon houden en de natuur helpen. De gemeente hoopt dat Helena met haar inzet ook anderen inspireert om iets voor hun buurt te doen.

Drie jonge muzikanten krijgen een lintje

Tijs Spinder (12), Graziella van den Brand (13) en Koen van der Veen (14) spelen mee in het project Muziek Verbindt. Ze zijn de jongsten in een band waarin ze met twaalf andere muzikanten samenspelen. De band brengt mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samen. De drie kregen hun lintje voor hun muzikale inzet, hun persoonlijke ontwikkeling en hun bijdrage aan de gemeenschap.

Jeugdlintjes in Brunssum sinds 2023

Brunssum reikte de jeugdlintjes voor het eerst uit in 2023. Met de onderscheiding spreekt de gemeente haar waardering uit voor jongeren onder de achttien jaar die iets bijzonders hebben gedaan.

De gemeente reikt de lintjes elk jaar uit op 20 november, de Dag van de Kinderrechten. Voor die gelegenheid lichtte Brunssum ook het Lindeplein blauw aan.

Bron: persbericht gemeente Brunssum. Foto: Pascal Moors.

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