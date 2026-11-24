Redactie van PA: Callie Steijaert

Voorafgaande aan deze wedstrijd kwam de Technische Commissie van NEC-HEKSENBERG met het bericht naar buiten dat het contract van trainer Kevin Olijve verlengd was. Met trots laat NEC-Heksenberg weten dat zij de samenwerking/contract met huidige hoofdtrainer Kevin Olijve met één jaar hebben verlengd. NEC-Heksenberg is zeer tevreden over de samenwerking, zijn inzet en betrokkenheid bij dezen, spelende op Sportpark De Varenbeuk, vereniging. Zijn enthousiasme, professionaliteit en gedrevenheid zijn belangrijke waarden voor de selectie en de club. De club heeft dan ook alle vertrouwen in een verdere succesvolle samenwerking en kijken uit naar het komende seizoen, waarin ze samen verder willen bouwen aan de sportieve ambities van NEC-Heksenberg. De Noord-Heerlense voetbalvereniging wenst hun trainer dan ook veel succes en plezier toe in het vervolg van zijn werkzaamheden.

Dit goede nieuws over de verlenging van trainer Kevin Olijve werd dan ook meteen in de eerste de beste wedstrijd, na de trainersverlenging, al bezegeld door de NEC-Heksenberg spelers met een monsterzege uit op Kakertse Boys. De eindstand was immers 1-12. Een ongekende, maar verdiende, weelde en zeker te beschouwen als een verlengingscadeau voor trainer Kevin Olijve.

In de wetenschap dat Kakertse Boys niet beschikt over kunstgras was vooraf meer benieuwd hoe het veld erbij lag. Maar dat was helaas niet het enige. Men beschikte bij Kakertse Boys óók niet over verwarming en warm water voor te douchen. Tóch wel van belang in deze koude periode van het jaar en te gek voor woorden dat dit anno 2026 nog mogelijk blijkt. Hiervan lieten de mannen van Kevin Olijve zich niet van de wijs brengen waardoor men op een knappe manier liet zien dat ze geen problemen hadden met deze omstandigheden. Integendeel zelfs. De ruststand 1-3 was in dit geval maar mager te noemen. Maar de tweede helft een ander beeld en werden de schroeven aangedraaid en was de eindstand uiteindelijk 1-12 om in de boeken te schrijven..

Doelpuntenmakers waren: Fabio Merola (6x), Wesley Schoenmaekers , Angelino Diaz (2x), Jonino Philippen, Kylian Yacoub terwijl Ali Ibrahim van Kakert een eigen doelpunt scoorde.

Een tegendoelpunt werd via een strafschop gemaakt door David Ramirez Sierra. Hun doelpuntenhonger zorgde dientengevolge voor een enorme kater bij Kakertse Boys. Door deze eclatante zege staat NEC-Heksenberg met 18 punten uit 9 wedstrijden op de vierde plaats, samen met OVCS ook met 18 punten. Maar de Noord-Heerlenaren hebben een beter doelgemiddelde.Komende zondag 29 november speelt NEC-Heksenberg weer thuis op Sportpark Varenbeuk en wel tegen de Hoensbroekse buren SV. De Dem. Aanvang 14.30 uur.

Actiefoto: “Unter flutlicht” en foto verlenging contract trainer NEC-Heksenberg

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Redactie ParkstadActueel: hfd/eind redacteur Callie Steijaert.

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