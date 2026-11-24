Opinie – Haico Hellemons

In het profvoetbal wordt veel geïnvesteerd in het verbeteren van scheidsrechterlijke beslissingen. De VAR, camerabeelden en neutrale assistent-scheidsrechters moeten helpen om fouten te voorkomen of te herstellen. Toch staan beslissingen vrijwel ieder weekend ter discussie.

Wat verwachten we dan van een amateurscheidsrechter?

Op de meeste niveaus in het amateurvoetbal moet de scheidsrechter het zonder neutrale, aangestelde assistent-scheidsrechters doen. Hij is vaak afhankelijk van clubassistenten en moet veel situaties met zijn eigen ogen beoordelen. Hij kan niet terugvallen op camerabeelden om een twijfelachtige beslissing achteraf te controleren. Toch wordt van hem verwacht dat hij de wedstrijd in goede banen leidt en onder druk de juiste beslissingen neemt.

Als zelfs scheidsrechters op het hoogste niveau met alle beschikbare hulpmiddelen niet aan discussie ontkomen, mogen we dan van een amateurscheidsrechter verwachten dat hij alles alleen ziet en altijd de juiste beslissing neemt?

Juist daarom verdienen amateurscheidsrechters meer begrip, goede begeleiding en waardering. Zij zijn onmisbaar voor het Nederlandse voetbal. Zonder hen kunnen duizenden wedstrijden ieder weekend niet doorgaan. Toch krijgen zij regelmatig kritiek van spelers, trainers en supporters, terwijl hun mogelijkheden om beslissingen te controleren aanzienlijk beperkter zijn.

Het gaat niet om de vraag of de VAR nodig is, maar om de vraag of we voldoende investeren in de mensen die het voetbal op alle niveaus mogelijk maken.

Redactionele notitie: dit concept bevat uitsluitend het uitgelezen eerste gedeelte van de originele PDF van Haico Hellemons (19 november 2026). De resterende tekst moet nog worden toegevoegd. Niet publiceren voordat de volledige tekst is toegevoegd.

Archieffoto: Lucho Carreno.

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