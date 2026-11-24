MAASTRICHT – Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht heeft Sanne van den Broek benoemd tot gemeentesecretaris en algemeen directeur. Zij begint op 25 januari 2027 en volgt Gabriëlle Haanen op, die de functie tijdelijk vervult.

Van den Broek is sinds 2019 directeur Strategie en Bestuur bij de gemeente Utrecht. In die functie is zij verantwoordelijk voor de organisatiebrede strategie en voor de advisering en ondersteuning van het gemeentebestuur. Daarnaast gaf zij leiding aan verschillende complexe organisatiebrede trajecten en was zij langere tijd interim-directeur Marketing en Communicatie.

Ervaring met gemeentelijk bestuur

Burgemeester Wim Hillenaar: “Sanne kent het gemeentebestuur van binnenuit en weet wat er nodig is om bestuur en organisatie goed met elkaar te laten werken. In onze gesprekken viel op dat ze scherp analyseert, maar ook heel praktisch is. Ze stelt vragen, is benaderbaar, blijft in contact en is duidelijk over wat er vervolgens moet gebeuren. Dat past bij Maastricht en bij de fase waarin onze organisatie zich bevindt.”

Sanne van den Broek: “Maastricht spreekt me aan. Het is een prachtige stad met een heel uniek karakter en met stevige opgaven voor de komende jaren. Ik wil eerst veel mensen spreken en de organisatie en de stad goed leren kennen. Daarna komt het erop aan om samen dingen voor elkaar krijgen. Daar heb ik enorm veel zin in en ik hoop me snel thuis te voelen in Maastricht.”

Van Utrecht naar Maastricht

Van den Broek werkt sinds 2006 bij de gemeente Utrecht. Zij vervulde daar verschillende functies op het gebied van strategie, public affairs, bestuurlijke advisering en Europese fondsenwerving.

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Bron: aangeleverd persbericht gemeente Maastricht. Meer informatie: Gemeente Maastricht.

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