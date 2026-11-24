Bestuur kiest bewust voor nieuwe koers met Vaalser gezichten, lokale betrokkenheid en ruimte voor jong talent.

VAALS – Rood Groen LVC’01 bevindt zich in een nieuwe fase. Terwijl de huidige competitie nog volop bezig is, wordt achter de schermen hard gewerkt aan de toekomst van de vereniging. Het bestuur heeft daarbij de blik nadrukkelijk gericht op het seizoen 2027-2028. Herkenbaarheid, binding met Vaals en het inpassen van jonge spelers vormen de belangrijkste uitgangspunten.

Beeld aangeleverd bij het bericht van bestuur Rood Groen LVC’01

In goed overleg uit elkaar

In goed onderling overleg is besloten dat speler-assistent trainer Gino Facenna de club aan het einde van het seizoen 2026-2027 zal verlaten. Tot die tijd blijft de gezamenlijke focus gericht op een goede en positieve afsluiting van het seizoen. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van Gino en heeft er vertrouwen in dat de huidige spelersgroep samen alles op alles zal zetten om het seizoen op een goede manier af te sluiten.

Hoofdtrainer Quintin Redelinghuijs zal de technische leiding komend seizoen zelfstandig voortzetten. Samen met assistenten Dennis Wolf en Tolga Kumlar wordt met frisse energie verder gebouwd aan een nieuwe technische staf en een toekomstbestendige selectie.

Het bestuur heeft daarbij bewust gekozen voor jongens uit Vaals, die de club, het dorp en de voetbalcultuur kennen. Daarmee wil Rood Groen LVC’01 nadrukkelijk terug naar de basis: een vereniging waar lokale betrokkenheid, saamhorigheid en herkenbaarheid vooropstaan.

Bouwen aan een herkenbaar elftal

Quintin en zijn staf steken veel tijd en energie in het ontwikkelen van een herkenbaar en hecht elftal voor het seizoen 2027-2028. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de jonge spelers die dit seizoen vanuit de eigen jeugd de kans hebben gekregen om zich te laten zien.

Tegelijkertijd hoopt de club dat deze nieuwe koers ook spelers die oorspronkelijk uit Vaals afkomstig zijn, zal aanspreken. Het bestuur ziet graag dat meer Vaalser jongens zich opnieuw verbonden voelen met Rood Groen LVC’01 en onderdeel willen worden van de toekomst van de vereniging.

Het bestuur van Rood Groen LVC’01:

“Wij willen terug naar de basis van onze vereniging. Een elftal waarin jongens uit Vaals en de eigen jeugd een belangrijke rol spelen, aangevuld met ervaren spelers die het team op sleeptouw nemen. Natuurlijk willen we iedere zondag wedstrijden winnen, maar op dit moment kijken we verder dan alleen de uitslag. We willen bouwen aan iets duurzaams, met spelers en een technische staf die zich verbonden voelen met onze club en ons dorp.

Vertrouwen in de toekomst

Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Quintin, Dennis en Tolga samen met de spelersgroep de juiste stappen gaan zetten. Met nieuwe energie, een duidelijke visie en een sterke Vaalser basis wil Rood Groen LVC’01 werken aan een elftal waarin zowel spelers als supporters zich herkennen.

Bestuur Rood Groen LVC’01

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