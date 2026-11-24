Zo’n 500 muzikanten treden op tijdens de SCHUNCK Winterconcerten op zaterdag 12 en zondag 13 december 2026. De optredens vinden plaats in het Glaspaleis in Heerlen en zijn gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen.
Koren, muziekverenigingen en muziekleerlingen uit Heerlen en omgeving doen mee aan het programma, dat onderdeel is van Wintertijd Heerlen. Het publiek hoort onder meer pop- en rockkoren, klassieke zang, viool en piano.
Koor Chantez opent het programma op zaterdag. Ook de vioolleerlingen van Serena van Heuverswijn en de pianoleerlingen van Pavlina Heckmanns treden die dag op. Popkoor Ut Koer sluit de zaterdag af. Op zondag opent de Heerlense Oratoriumvereniging en verzorgt Popkoor Incomplete het laatste optreden van het weekend.
Programma van de SCHUNCK Winterconcerten
Zaterdag 12 december
12.00 uur – Koor Chantez 12.30 uur – Vioolleerlingen van Serena van Heuverswijn 13.00 uur – Koor Coda 13.30 uur – Pianoleerlingen van Pavlina Heckmanns 14.00 uur – Popkoor Thirdwing 15.00 uur – Beau Geste 15.30 uur – SCHUNCK-koor Multi Vocaal 16.00 uur – Popkoor Ut Koer
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