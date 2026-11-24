Zo’n 500 muzikanten treden op tijdens de SCHUNCK Winterconcerten op zaterdag 12 en zondag 13 december 2026. De optredens vinden plaats in het Glaspaleis in Heerlen en zijn gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen vrij binnenlopen.

Koren, muziekverenigingen en muziekleerlingen uit Heerlen en omgeving doen mee aan het programma, dat onderdeel is van Wintertijd Heerlen. Het publiek hoort onder meer pop- en rockkoren, klassieke zang, viool en piano.

Koor Chantez opent het programma op zaterdag. Ook de vioolleerlingen van Serena van Heuverswijn en de pianoleerlingen van Pavlina Heckmanns treden die dag op. Popkoor Ut Koer sluit de zaterdag af. Op zondag opent de Heerlense Oratoriumvereniging en verzorgt Popkoor Incomplete het laatste optreden van het weekend.

Beeldbron: SCHUNCK (persfoto)

Programma van de SCHUNCK Winterconcerten

Zaterdag 12 december

12.00 uur – Koor Chantez

12.30 uur – Vioolleerlingen van Serena van Heuverswijn

13.00 uur – Koor Coda

13.30 uur – Pianoleerlingen van Pavlina Heckmanns

14.00 uur – Popkoor Thirdwing

15.00 uur – Beau Geste

15.30 uur – SCHUNCK-koor Multi Vocaal

16.00 uur – Popkoor Ut Koer

Zondag 13 december

12.00 uur – Heerlense Oratoriumvereniging

13.00 uur – Mannenkoor Pancratius

14.00 uur – Dameskoor SINGeSONG

15.00 uur – Rockkoor Forever Young Parkstad

16.00 uur – Popkoor Incomplete

Meer informatie bij SCHUNCK.

Bron en beeldbron: SCHUNCK (persbericht en persfoto’s).

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