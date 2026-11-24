KERKRADE – Jong musicaltalent brengt op zondag 29 november 2026 de familiemusical Oliver en het avontuur van de straatkinderen naar Theater Kerkrade. De voorstelling van het Nationaal Jeugd Musical Theater (NJMT) begint om 15.00 uur en vertelt het bekende verhaal van Oliver Twist vanuit een ander perspectief.

Wat gebeurde er met Dodger nadat zijn vriend Oliver Twist zijn geluk vond? Die vraag vormt het uitgangspunt van de musical. Twintig jaar later keert Dodger terug naar Londen. Daar ontmoet hij kinderen die op straat proberen te overleven. Hij besluit zich over hen te ontfermen en vertelt het verhaal van Oliver vanuit zijn eigen herinneringen.

Jong musicaltalent op het podium

De jonge spelers van het Nationaal Jeugd Musical Theater combineren hun opleiding in zang, dans en acteren met een landelijke theatertournee. In de voorstelling keren bekende personages uit het werk van Charles Dickens terug, onder wie Fagin, Nancy, Bill Sykes en Mr. Bumble. Nieuwe liedjes, dans, humor en ontroerende momenten geven het verhaal een eigen invulling.

Een familiemusical over vriendschap en hoop

De voorstelling behandelt thema’s die ook nu herkenbaar zijn: opgroeien met beperkte kansen, vriendschap en de moed om je toekomst te veranderen. Sjors Arts schreef de musical, Hilmar Leujes verzorgde de muziek en Tommie Kinneging en Esther Schoenmaker tekenden voor de regie.

Musical Oliver in Theater Kerkrade: praktische informatie

De voorstelling vindt plaats op zondag 29 november 2026 om 15.00 uur in de Grote Zaal van Theater Kerkrade, Theaterplein 30. De musical is geschikt vanaf acht jaar. Kaarten kosten € 20 tot € 25 en zijn verkrijgbaar via Parkstad Limburg Theaters.

Meer informatie over de productie: Nationaal Jeugd Musical Theater.

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Bron: aangeleverd persbericht over Oliver en het avontuur van de straatkinderen.

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