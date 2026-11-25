Column | Lidia Carreno

Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder huiselijk geweld, psychische mishandeling, seksueel geweld en femicide.

Want thuis zou voor iedereen een veilige plek moeten zijn.

Waarom 25 november?

De datum herdenkt de drie zussen Mirabal, die in 1960 in de Dominicaanse Republiek werden vermoord. In 1999 erkenden de Verenigde Naties 25 november officieel als internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. De bewustwordingscampagne loopt tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten.

Huiselijk geweld in Nederland

Volgens de CBS-prevalentiemonitor van 2024 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder in de voorafgaande twaalf maanden huiselijk geweld meegemaakt. Dat is 9 procent. Ongeveer 990.000 mensen ervoeren het regelmatig, minstens maandelijks. Psychisch geweld kwam het vaakst voor. Deze cijfers betreffen zowel mannen als vrouwen.

In 2025 werd volgens voorlopige cijfers van het CBS 315.000 keer contact opgenomen met Veilig Thuis over vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat om contactmomenten, niet om 315.000 afzonderlijke slachtoffers.

Mijn persoonlijke ervaringen

Maar ja, dat is niet zo. Daarom is er nu blijkbaar een dag waarbij het nodig is om dit te benoemen. Bij mij persoonlijk wekt het weer van alles op. Sowieso als in Nederland ben. Of in Heerlen. Mijn eigen stad. Zo leuk vind ik die erkenning niet. Maar ja. Vandaag heb ik een Tiktok gemaakt. Ik denk veel aan wat er allemaal is gebeurd in mijn leven. Ik zie vaak flitsen van gebeurtenissen die mij geraakt of verward hebben. Zo ook van de periodes van de mishandelingen van zowel mijn stiefvader als mijn moeder, als zogenaamde vrienden en vriendjes of zelfs ook gebeurd van vreemde. Wanneer je zo als mij opgroeit op straat dan maak je nogal wat mee. Dat blijft meestal niet bij een gebeurtenis. Kwetsbaarheid en het al eerder opgelopen trauma speelt hier ook mee.

Terug naar deze dag. Je ziet nu veel in het nieuws, in praatprogramma’s en in de politiek de rechten van vrouwen voorbijkomen. Je ziet voorbijkomen dat geweld niet oké is. Het is goed dat het gebeurd maar zoals ook bij de LGBT en bij BLM het werkt voor mensen averechts. Wanneer stemmen luid worden dan raken mensen afgeschrikt. Mensen zijn kuddedieren en gewend aan dat waar ze kennen en weten. Wanneer dit gaat afwijken dan raken mensen verward of onstabiel in hun emoties en worden ze kwaad en begrijpen ze niet waar de boodschap om gaat. Er is dan enkel weerstand. Daarom denk ik zelf dat ondanks dat het voor mijzelf en ik denk ook voor andere fijn is dat er erkenning is. het maar de is vraag is of het echt gaat helpen?

Ik denk voordat dit echt kan veranderen. De maatschappij en het complete denken moeten wijzigen. Het kapitalistische systeem is geen voorstander van zorg, aandacht en liefde. Deze is vooral gericht op zoveel mogelijk consumeren en mensen belasting laten betalen en de rijken rijker laten worden. Er is helemaal geen tijd voor echte aandacht naar dat wat echt telt. Dus of het echt gaat helpen? Ik persoonlijk denk van niet. Ik ben hierin best pessimistisch. Ondanks dat, – geloof ik wel dat je altijd op micro niveau verschil kunt maken.

Wanneer je commentaren leest van mensen online en hoe zij reageren dan zijn we net beesten. Ook hoor je dit in real life in bijvoorbeeld de kroeg of in groepen vrienden/kennissen. Het mens zijn en emphatie is dan ver weg. Of juist niet? Is dat juist wat mens zijn betekend? Het heeft ook vast te maken met waar en tussen wie je opgroeit en of moet leven. Er zou zoveel moois kunnen zijn.

Ik heb wel nieuwe hoop met AI. Wanneer AI het echt gaat overnemen dan is er weer ruimte voor aandacht, liefde en zorg. Ik hoop dat het in goede handen is en blijft.

Maar ook hiervan is niets zeker.

Hulp en advies

Wie te maken heeft met huiselijk geweld of zich zorgen maakt om iemand, kan gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-2000, dag en nacht.

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Foto: © Joep Deumes (2021), portret van Lidia Carreno; wimpers subtiel geretoucheerd met AI.

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