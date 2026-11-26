KERKRADE – Het Wereld Muziek Concours (WMC 2026) heeft volgens onderzoek van adviesbureau Ginder geleid tot € 11,2 miljoen aan bestedingen in Kerkrade, Zuid-Limburg en de Euregio. De gemeente Kerkrade liet de economische effecten van het evenement in kaart brengen en maakte de resultaten op 25 november bekend.

Foto: Fischer, aangeleverd door de gemeente Kerkrade

Bestedingen tijdens WMC 2026

De grootste uitgavenpost was parkeren en vervoer, goed voor € 3,3 miljoen. De horeca draaide naar schatting € 2,9 miljoen extra omzet. Deelnemers en bezoekers besteedden € 2,1 miljoen aan overnachtingen en € 1,7 miljoen aan entreekaarten en overige dagrecreatie. De extra inkomsten voor winkeliers kwamen uit op € 1,2 miljoen.

Ginder raamt de extra economische toegevoegde waarde van het concours op € 2,5 miljoen.

Wethouders Vinken (Cultuur) en Geers (Economie en Toerisme) lichten toe: “De cijfers van het Ginder rapport onderschrijven het algemene beeld dat het WMC niet alleen vanuit cultureel en maatschappelijk oogpunt, maar ook vanuit economisch perspectief veel waarde toevoegt aan Kerkrade en de regio”.

Lokale trots en 221 vrijwilligers

Vier weken lang kwamen muzikanten, bezoekers en inwoners in Kerkrade samen rond de blaasmuziek. Tijdens het concours waren 221 vrijwilligers actief. Volgens de onderzoekers verbinden veel respondenten het WMC met lokale trots en identiteit. Bezoekers waarderen het evenement hoog en voelen zich er sterk mee verbonden.

Het concours brengt de internationale top van de blaasmuziek en het regionale muziekleven bij elkaar. De maatschappelijke en muzikale waarde valt buiten de economische cijfers van Ginder.

De gemeenteraad van Kerkrade krijgt op 1 december tijdens een informatiebijeenkomst een presentatie over het rapport.

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Headerfoto: Peter Trompetter Fotografie.

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