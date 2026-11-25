LANDGRAAF – De koepel van het Burgerhoes kleurt van 25 november tot en met 10 december 2026 oranje. Met de campagne Orange the World vraagt de gemeente Landgraaf opnieuw aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook wordt in deze periode de campagnevlag gehesen.

Orange the World is een wereldwijde campagne van UN Women. De gemeente Landgraaf wil met haar deelname duidelijk maken dat geweld en intimidatie niet thuishoren in de samenleving.

Wethouder Christian Wilbach licht toe: “Orange the World past bij waar wij als gemeente voor staan: een Landgraaf waarin mensen naar elkaar omkijken en waarin geen plaats is voor geweld of intimidatie. We nemen graag deel aan deze actie want veiligheid en gelijke kans vragen om blijvende aandacht.”

Orange the World Landgraaf: mannen en jongens als medestanders

Het thema van de campagne in 2026 is volgens de gemeente ‘Allemaal in actie: samen met mannen en jongens tegen geweld’. Landgraaf benadrukt dat het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Volgens de gemeente krijgt bijna de helft van de vrouwen en meisjes in Nederland in haar leven te maken met lichamelijk, seksueel of psychisch geweld. Mannen en jongens kunnen bijdragen aan het voorkomen van geweld door ongewenst gedrag bespreekbaar te maken, elkaar aan te spreken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.

Wereldwijde campagne, lokaal zichtbaar

Orange the World vindt jaarlijks plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Volgens de gemeente doen meer dan honderd landen mee. De campagne begint in Australië en Nieuw-Zeeland en verspreidt zich vervolgens over de wereld. Ook in Nederland nemen gemeenten, organisaties en inwoners deel.

Met de oranje verlichting van het Burgerhoes en de campagnevlag draagt Landgraaf bij aan de wereldwijde oproep om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.

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Bron: Gemeente Landgraaf

Beeld: archieffoto uit de beeldbank van Parkstad Actueel, AI-bewerking met ChatGPT (OpenAI). De oranje verlichting en campagnesymbolen zijn digitaal toegevoegd.

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