HOENSBROEK – In Kasteel Hoensbroek vindt op zaterdag 12 december 2026 de veertiende Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling plaats. Centraal staat de vraag hoe ieder kind in Heerlen-Noord kan opgroeien in een gezonde wijk die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.
Een veilige fietsroute, een plein dat uitnodigt om te spelen en een buurt waar bewoners elkaar ontmoeten: de inrichting van de leefomgeving speelt een rol bij het gezond opgroeien van kinderen.
Sprekers tijdens de Academie
Huisprofessor Dennis Martens deelt nieuwe inzichten in de sociale inhaalrace van Heerlen-Noord. Actieonderzoeker Mirthe Tetsch laat zien hoe praktijk en theorie met elkaar verbonden worden.
Stedenbouwkundige Roel Meertens vertelt hoe de inrichting van een wijk de gezondheid van kinderen kan verbeteren. Vincent Luyendijk maakt de gezonde leefomgeving zichtbaar. Rian Moonen, presentator en programmamaker bij L1, is dagvoorzitter.
Meer sprekers en programmaonderdelen worden binnenkort bekendgemaakt.
Praktische informatie
- Datum: zaterdag 12 december 2026
- Aanvang: 12.00 uur, inloop vanaf 11.30 uur
- Locatie: Gehoorzaal van Kasteel Hoensbroek
- Toegang: € 3 per persoon
Bestel hier je toegangsbewijs.
De Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling is een samenwerking van Nationaal Programma Heerlen-Noord, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en Universiteit Maastricht.
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Bron: Academie voor Sociale Stedelijke Ontwikkeling
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