BOCHOLTZ – Wat moet er gebeuren met de voormalige bibliotheekruimte in MFC Op de Boor? Op maandag 7 december 2026 nodigen wethouders Rick Kisters en Naomi van Loon inwoners uit om mee te praten en te denken over de toekomstige invulling van de ruimte.

De wethouders zijn tussen 11.00 en 16.00 uur aanwezig in de voormalige bibliotheekruimte. Iedereen met ideeën voor de toekomst van Op de Boor in Bocholtz is welkom. Ook wie gewoon een gesprek wil voeren onder het genot van een kop koffie, kan binnenlopen.

Toekomst van Op de Boor

De gemeente heeft zelf al nagedacht over een mogelijk toekomstscenario en wil graag horen wat bezoekers daarvan vinden. Tijdens de vrije inloop kunnen belangstellenden hun ideeën en wensen kenbaar maken.

Praktische informatie

Datum: maandag 7 december 2026

Tijd: 11.00 tot 16.00 uur (vrije inloop)

Locatie: MFC Op de Boor in Bocholtz, voormalige bibliotheekruimte

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Bron: Gemeente Simpelveld

Foto: Johnkreuknietfotografie, aangeleverd door de gemeente Simpelveld.

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